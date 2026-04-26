"בסוף יגיע הבוקר” של ויולט לוקץ' הוא שיר של אופטימיות, כזו שמודעת לכך שלחושך יש נוכחות, רק לא נצח. המשפט: “בסוף יגיע הבוקר” לא רק מבטיח תקווה אלא מנסח תפיסת עולם: מצבים קשים הם זמניים, גם כשאין שליטה (“לא משנה לי לאן אני אגיע”), יש תנועה קדימה זו אופטימיות של זרימה וקבלה, לא של שליטה.

יש כאן מעבר ברור בין שני מצבים: בלבול ופירוק – “כל זיכרון עובר חותך, אני לא יודעת מה ואיך” מול תחושת חוסר שליטה ופגיעות. מצד שני: “הכל נופל ואז קם” “טוב לא נעלם” – תזה של השיר – הכאוס הוא חלק ממחזור, לא מצב קבוע.

“עכשיו הלב על mute / מרגישה את התדר” לשיר נכנסת שפה עכשווית: “mute” – ניתוק רגשי זמני, “תדר” -חיבור פנימי עמוק יותר. זה יוצר חיבור בין עולם דיגיטלי לחוויה רגשית.

הבחירה בקצב שמזכיר רומבה/פלמנקו נותנת לשיר תנועה מעגלית, כמעט “נסיעה”, מייצרת גרוב קליט ונגיש, שומרת על תחושת זרימה גם כשהטקסט מדבר על קושי. זה יוצר ניגוד מעניין: מילים של כאב עם מוזיקה שממשיכה קדימה, והתחושה של נתיב נסיעה מרכזי מדייקת את הטקסט. השיר לא עוצר, הוא זורם.

הקול של ויולט לא דרמטי, לא מתפרץ, עדין ואינטימי. תמימות כאן היא לא חולשה, אלא אמצעי לייצר אמינות, סוג של פשטות רגשית לא מתוחכמת מדי.

העיבוד מינימליסטי יחסית, לא גונב את ההצגה, משרת את השיר. רק לקראת הסיום: נכנסת גיטרה חשמלית שמייצר הרחבה דינמית ונותנת תחושת “התרוממות” מאוחרת, שיא שלא נשען על דרמה מוקדמת.

היעדר שיא רגשי גדול שומר על אחידות, אבל גם מפחית אימפקט אבל יוצר תחושה רגועה המניעה את המסר.

“בסוף יגיע הבוקר” הוא שיר שבו האופטימיות לא מתפרצת אלא מתייצבת, הקצב נושא את השיר קדימה גם ברגעים קשים, והעיבוד תומך בלי להשתלט. ויולט מצליחה להעביר רעיון פשוט אבל מדויק: גם בתקופה חשוכה – יש לה סוף. זה שיר שלא משנה אותך ברגע, אבל כן מלווה אותך בדרך.

צילום: טל עבודי

ויולט בסוף יגיע הבוקר

לא משנה לי לאן

אני אגיע גם ככה

בחוץ השמש חמה

מסנוורת ת'פחד

וכל זיכרון

עובר חותך

ואני לא יודעת

מה ואיך

ואם קצת עצוב

אחייך

הכל יגיע גם ככה

הכל נופל ואז קם

כמו כל העולם

אבל משהו

בוער לי בדם

תמיד זה מרוץ

נגד הזמן

תסתכל בנאדם

הלב לא נרדם

וטוב לא נעלם

אם עכשיו קצת חשוך

בסוף יגיע הבוקר

עכשיו הלב על mute

מרגישה את התדר

לא משנה מה בחוץ

אצלי בפנים עושה סדר

