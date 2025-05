היא חסרה. איזו טרגדיה גם לעולם המוסיקה. מותה של ויטני יוסטון הציף את הרשת והעיתונות בצונאמי של סיפורים והחזיר את האלבום הזה לפסגת המכירים ביותר. מישהו חשב שלא. אין כמו מותו של כוכב לעורר האימפריה הכלכלית שלו. כמה להיטים היו לויטני יוסטון במהלך הקריירה שלה? 2 הדיסקים עוקבים אחרי צמיחתה מאמצע שנות השמונים ועד היותה דיווה שמצליחה בעיקר בבלדות אהבה.

האוסף נפתח ב – Saving All My Life For You. דיסק מס. 1. איזה ביצוע. הבאים אחריו לא פחות מכניעים: The Greatest Love of All. השיר הרביעי הוא I Have Nothing. החמישי קוראים I Will Always Love You (מפס קול הסרט "שומר הראש שלי") אני נפעם מחדש מ Run To You

קשה להאמין שלמעריציה אין את השירים האלה. . אז איך קורה שהדיסק מוכר מחדש כמויות שאינן מביישות את המכירות בימים שבהם יצא לראשונה לשוק?

עורכי הדיסק הכפול דאגו לרכז את הבלדות בדיסק הראשון Cool Down, השני – The Throw Down – מופנה לרחבות. הוא מציע לא מעט דואטים: עם ג'רמיין ג'קסון, עם Cece Winas, דבורה קוקס, אנריקה איגלסיאס, ג'ורג' מייקל, כמו גם מיקסים של די ג'איים בין השאר כדי להתאימם לרחבות.

מה נאמר שעוד לא נאמר על ויטני יוסטון: הריינג' הקולי הזה אפשר לה לשיר הכל. She's The Voice, ומי שעדיין מטיל ספק – שיקשיב. איזו שליטה. וגם הדואטים: מי שלא שמע את הדואטים של ויטני – לא שמע דואטים. וגם הבחירות שלה – השירים הפשוטים לפי ויטני יוסטון נשמעים היפים ביותר.

*** יוסטון נחשבת לאחת מהזמרות המצליחות ביותר בכל הזמנים. סך מכירות אלבומיה מוערך במעל ל-200 מיליון עותקים ברחבי העולם. סגנון השירה שלה היווה מקור להשראה עבור זמרות רבות, דוגמת סלין דיון, ביונסה, כריסטינה אגילרה ומריה קארי.

ויטני יוסטון נולדה ב-9 באוגוסט 1963 בניו ג'רזי, ארה"ב, והתחילה לשיר בגיל 5 במקהלת הכנסייה המקומית. ייחוסה המשפחתי (אמה סיסי היתה זמרת ליווי ידועה, דודניתה היא דיון וורוויק והסנדקית שלה היתה לא אחרת מאשר ארת'ה פרנקלין) וכשרונה הטבעי לא חמקו מעיניו של קלייב דייויס, נשיא חברת התקליטים Arista באותם ימים, שהחתים אותה על חוזה. אלבומה הראשון יצא ב-1985 ונשא את שמה.

הצלחת האלבום הראשון של ויטני יוסטון היתה מסחררת, והוא מכר למעלה מ-10 מיליון עותקים בארה"ב בלבד. שנה לאחר מכן זכתה יוסטון בגראמי הראשון שלה בתור זמרת הפופ הטובה ביותר. אלבומה השני "Whitney", שיצא באותה שנה כבש, את המצעדים והפך את ויטני יוסטון לזמרת הראשונה ששני אלבומיה הראשונים כבשו את ראשות המצעד. האלבום הנפיק להיטים רבים ובהם "Wanna Dance With Somebody" ו-"So Emotional".

ב-1987 ו-1988 יצאה ויטני יוסטון לסיבוב הופעות בארה"ב ובאירופה, וב-1990 הוציאה את אלבומה השלישי "I’m Your Baby Tonight", שלא הצליח כמו קודמיו. סיבוב ההופעות העולמי שהתלווה ליציאת האלבום נכשל אף הוא מסחרית, ושלח אותה להקפאה ארוכה עד שהוציאה אלבום נוסף.

ב-1992 פצחה ויטני יוסטון בקריירת משחק וכיכבה לצידו של קווין קוסטנר בשובר הקופות "שומר הראש". עבור פסקול הסרט הקליטה שישה שירים חדשים ובהם הלהיט מספר אחד שלה “I Will Always Love You”. השיר זכה להצלחה אדירה וכיכב שלושה חודשים וחצי בראש המצעד. עד היום נחשב השיר לאחד משירי האהבה המפורסמים ביותר בכל הזמנים. ב-1994 זכתה ויטני יוסטון בשלושה פרסמי גראמי נוספים על השירים שכתבה וביצעה לפסקול הסרט "שומר הראש", שהפך לפסקול הנמכר ביותר בעולם בכל הזמנים.

בשנים האחרונות נקשר שמה של ויטני יוסטון בשערוריות של סקס וסמים, והיא אף הודתה כי בעלה לשעבר, הזמר בובי בראון, נהג להכותה. בשנת 2009, לאחר שתיקה של שבע שנים, חזרה וויטני יוסטון עם אלבום חדש בשם "I Look To You". ב -11 בפברואר 2012, נמצאה יוסטון במלון בבוורלי הילס, כשהיא ללא רוח חיים. למרות ההתמכרות הידועה בעבר לסמים ולאלכוהול, נסיבות מותה טרם ידועות

