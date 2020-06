השבוע התקשרו אלי מאחת מתחנות הרדיו לשאול אם אני רוצה לדבר על ורה לין, הזמרת שמתה בגיל 103. סרבתי. אמרתי שאני לא יודע כמעט שומדבר על ורה לין. הסקרנות כמובן גברה על העצלנות. מה פתאום יש התעניינות כזו בארצנו בזמרת שתהילתה בשנות הארבעים והחמישים. סוכנויות הידיעות פרסמו, ובמערכות התקשורת רצו להבין על מה המהומה. מתי כותב שורות אלו שמע לאחרונה שיר של ורה לין? עשיתי חיפוש וגיליתי אותה באוסף "הקול דבש – השירים והזכרונות משנות החמישים" בשיר "אני במצברוח לאהבה" I'm In The Mood For love. זה הולך ככה:

I'm in the mood for love Simply because you're near me. Funny, but when you're near me I'm in the mood for love. Heaven is in your eyes

הוי, אבל זו היתה הרומנטיקה של שנות החמישים, טקסט הכי פשוט בקול הכי רך ונחשק,. דף היח"צ שהגיע עם האוסף ההוא מדבר על "מוסיקה נוסטלגית ומתוקה לסבא וסבתא, לאבא ולאמא, לדור המבוגר, לגיל הזהב, שירי נערותם ואהבותיהם הראשונות… אי שם בחמישים. יתכן שהם פגשו חלק מזמרי האוסף שכמעט כולם כבר אינם בין החיים. ורה לין היא אולי האחרונה ברשימה. הגדולות של אז היו אלה פיצג'ראלד, שרה ווהן (זמרות ג'אז) דוריס דיי, בילי הולידיי, פגי לי, אלמה קוגן. אפשר להמשיך את הרשימה.

אנחנו במשבצת של פופ נשי ווקאלי (Vocal), מושג שמתייחס לפופ המיינסטרימי האמריקני הקלאסי בביצועים ישנים ומיושנים של זמרים או להקות קוליות בטרם פרוץ הרוקנ'רול. באותם הימים, זמרים דרך כלל לא כתבו את השירים שלהם. הם בחרו לשיר שירים של כתובים מקצוענים כמו אירווינג ברלין, ג'ורג' גרשווין וקול פורטר, רוגרס והארט, מרסר-מנציני, בליווי תזמורת גדולה או הרכב סווינג. במהלך שנות ה-30 וה-40, הזמרים היו במרכז ההרכבים התזמורתיים, חלקם הפכו גם לסטארים ענקיים במונחים של ימינו – זמרים כבינג קרוסבי, פרנק סינטרה, ובהמשך, בשנות ה-50 זמרים שהמשיכו בז'אנר הזה של הפופ המסורתי – מקרוסבי וסינטרה ועד מל טורמה, טוני בנט ואלה פיצ'גראלד, עם נגיעות ברורות בסווינג ובג'אז.

ורה לין היתה זמרת פופ מובהקת. קחו את שירה We'll Meet Again מ-1942 השיר וגם לין עצמה מצוטטים ישירות בשיר Vera של פינק פלויד ב"החומה" משנת 1979. ב- 13 בספטמבר 2009 היא חזרה לראש טבלת האלבומים של בריטניה עם We We meet Meet Again, אוסף המובחרים שלה ( The Best of of Vera Lynn) שיצא בחגיגות 70 שנה להכרזת מלחמת העולם השנייה. פירוש הדבר שאז בת ה 92 הפכה לאמן הקשיש ביותר שהגיע למקום הראשון במצעדים.

ב- 5 באפריל, 2020, בהופעה נדירה כדי לתמוך בעם הבריטי, סיימה אליזבט השניה, מלכת בריטניה, את נאומה לאומה בציטוט משירה של ורה לין – "we will meet again". היא התייחסה כמובן לשיר הפטריוטי שהחזיר לימי מלחמת העולם השניה. לא סתם השתמשה המלכה בטקסט הזה. השיר הפך להמנון של תקווה ועמידות במלחמת העולם השנייה. המילים 'אני יודעת שניפגש שוב באיזה יום שמש' – היו משב רוח מרומם בימים ההם.

גרסתה לשיר שנכתב ב-1939 תאמה את הלך הרוח של האומה הבריטית דאז שהתמודדה בקרב ההישרדות שלה במהלך המלחמה. ורה לין סיפרה בראיון "תמיד ניסיתי לבחור שירים, שחיילים שמתגעגעים לנשותיהם יוכלו להתחבר אליהם לא היינו פסיכולוגים, אבל הבנו שחשוב לבטא לשיר שירים כאלה, שדיברו לקהל במצוקה"

הזרקור על היסטוריית הלהיטים של ורה לין מופנה לשנת 1952, אז היו לה שלושה שירים במצעד הסינגלים הראשון אי פעם. לין חזרה למצעדי המכירות במרץ 2017 בגיל 100 כאשר אוסף הלהיטים הגדולים ביותר שלה עלה למקום השלישי! סביר להניח שזה יקרה שוב עכשיו עם מותה בגיל 103.

וידיאו: We’ll Meet Again

