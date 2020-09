חודשים לאחר צאת הסינגל "WOW" של זארה לארסון, מגיע רמיקס חדש עם סברינה קרפנטר. בניגוד לרמיקסים רבים במוזיקת הדאנס. במקום החלק האינסטרומנטלי של השיר גייסה הזמרת והיוצרת השוודית גייס את סברינה קרפנטר, כוכבת ערוץ דיסני לשעבר לתרומה קולית חדשה.

השיר אמנם נוטה יותר לכיוון "מושפע דאנס" מאשר המנון אלקטרוניק דאנס מיוזיק . את "טעם" ההפקה הביא לשיר מרשמלו (כריסטופר קומסטוק) הדיג'יי ומפיק מוסיקת דאנס אלקטרונית. טקסט? – אל תתעמקו. היא רוצה אותו מש עכשיו. כל מה שהוא צריך לומר על המראה שלה זה – וואהו. ככה זה בתעשיית מוסיקה הבידור – אתה תגיע לקהל שלך הכי נמוך, והוא יתכופף עוד יותר נמוך.

קו הבס הנועז שלו, הקולות הנוספים פונים במידה שווה לחסידי מוזיקת הדאנס ולמאזיני פופ. הגרסה המקורית של "WOW" יצאה עוד בשנת 2019 כחלק מפסקול הסרט המקורי של נטפליקס Work It. לארסון וקרפנטר ניסו לייצר משהו אחר, אבל סיעור הקולות שדרג בצורה לא משנעותית, ואני לא בטוח שאעדיף חדש על פני ישן.

Baby, I'm not even in a gown

I'm just in a T-shirt on the couch

The way you want me makes me want you now

(The only thing you have to say is (Wow

And I feel this way with no chemicals in my system

Babe, it's incredible

When you're touching me, yeah, that says it all

(You said it all (Yeah

Baby, I'm not even in a gown

I'm just in a T-shirt on the couch

The way you want me makes me want you now

(The only thing you have to say is (Wow

זארה לארסון סברינה קרפנטר – WOW הרמיקס

זארה לארסון – Wow המקור