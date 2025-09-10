כשמדברים על דואטים של זמר וזמרת במוזיקה המזרחית בישראל, קשה להתעלם מהפן המסחרי של התופעה. דואטים בין זמר לזמרת במוזיקה המזרחית הם לא רק בחירה אמנותית — הם מהלך אסטרטגי מסחרי. השילוב בין קול נשי לגברי יוצר עניין קולי, ריגושי ושיווקי — והוא משמש ככלי מרכזי להצלחה במיינסטרים, במיוחד כשמדובר בז'אנר כמו מוזיקה מזרחית, ששואפת כל הזמן להרחיב את הקהל שלה. במקרים רבים, שיתופי פעולה עוזרים לאמנים לרענן תדמית. זהבה בן אינה זקוקה למושיק עפיה כדי להיתפס כ"איכותית יותר". מבחינת מושיק עפיה – דואט עם זהבה, ולהפך עשוי להיתפס כ"איכותי" יותר.

זהו דואט מובהק בז'אנר המוזיקה המזרחית הרגשית, כזה שמשלב נוסטלגיה, כאב אהבה, ואלמנטים שמוכוונים כמעט ישירות ללב הקהל. המילים של השיר נעות על הציר המוכר והאהוב של אהבה נכזבת, געגוע, ומפגש סודי בין אוהבים. יש כאן ניסיון לייצר דרמה רגשית.

שורות כמו: "זה גורל של בודדים", "אלוקים איך אתגבר", "זרקת כל מה שהיה" ו–"אני ציפור פצועה" מאוד אופייניות למוזיקה המזרחית הקלאסית-סנטימנטלית, אך אין בהן עומק פואטיאו חידוש.השימוש בקלישאות רגשיות מרגיש כמו טקסט שנכתב כדי "לגעת בלבבות" על אוטומט. הביטוי "צרות של אוהבים" – שאמור להיות האירוניה המרכזית בשיר – לא מפותח מספיק רגשית או רעיונית.

הדואט בן-עפיה אינו יוצר דיאלוג ממשי בין השניים — כל אחד מבצע את חלקו, בלי משחק תפקידים או קריאה-תגובה מורכבת כדי ליצור סיפור משותף אמין. השיר נשמע כמו עשרות שירים דומים שנעשו בעבר – אפשר להחליף את שמות המבצעים, והשיר עדיין היה נשמע דומה.

"צרות של אוהבים" הוא דואט מזרחי טיפוסי מכל בחינה – הוא קליט, ונתפר לפי נוסחה ידועה שעובדת גם בעיבוד ובהפקה המוסיקלית, אבל הוא לא שובר את הגבולות, לא טקסטואלית ולא מוזיקלית. זה שיר שמתחבר מן הסתם למי שכבר אוהב את הסגנון – אך לא סביר שיביא קהל חדש או ייחשב לאבן דרך בז'אנר.

צילום עטיפה ותמונת יח״צ: טל עבודי

זהבה בן ומושיק עפיה צרות של אוהבים

לילה בדרכים בשבילים של אוהבים

כבר נבלו כל הפרחים, זה גורל של בודדים

אמרו לי זה עובר – למדתי לשקר

אלוקים איך אתגבר, לא רוצה לבד יותר

הייתי בר מזל, צחק לי הגורל

פחדתי לספר שאין אותך יותר

פזמון:

צרות של אוהבים, בסתר נפגשים

עם תפילה לאלוקים שנשאר כל החיים

חבקי אותי חזק, אסלח לך לתמיד

הלילות נהיו קרים – צרות של אוהבים

איך זילזלת באהבה, זרקת כל מה שהיה

הייתי פרח בשכונה היום אני ציפור פצועה

הייתי בר מזל, צחק לי הגורל

פחדתי לספר שאין אותך יותר

פזמון:

צרות של אוהבים, בסתר נפגשים

עם תפילה לאלוקים שנשאר כל החיים

חבקי אותי חזק, אסלח לך לתמיד

הלילות נהיו קרים – צרות של אוהבים

