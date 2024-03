זוהרה שרה שיר משמר עצמי – הוראות שרידות לא ליפול, למצוא את המציל שלה אחרי חרדה מתוך הכרה שהסערה כבר מאחוריה. "You're not falling now, it's just how it is, we're on the ground tripping fake holes", ולפי עדות דף המידע שצורף לשיר, הוא נכתב בעקבות התקף חרדה שעברה.

המוסיקה היא יצירה ייחודית, קלאסית אקזוטית. הקול העדין המסתלסל ונוסק מעלה הוא מהיפים ששמעתי במוסיקת הפולק-עולם. העיבוד החובר למסורות מזרחיות הוא שעטנז מסעיר. זוהרה שרה ממעמקים, משדרת אמת. השיר חוצה יבשות וימים, קוסמופוליטי מכל בחינה.

הקליפ (בויים על ידי לילה ידידיה וצולם על ידי ארטיום דוביצקי) הוא יצירת מופת בפני עצמה (*), הרבה מעבר לאמצעי קידום חזותי של השיר. הוא מעניק לו זווית אנושית מיוחדת באמצעות חיבור בין דמות הסבתא המתייסרת בבדידותה בחדרה מול דמותה הוירטואלית של נכדתה המזדהה איתה ומחקה אותה בכל תנועה.

זוהרה מייצגת את מגמת הקרוס אובר של יוצרים מקומיים אחדים שמכוונים את עצמם למוסיקת העולם. השפה, ההשפעות האתניות, המעטפת המוזיקלית.

* הקליפ זכה בתחרות הקליפים האירופאית (Europe music video awards) בפרס של אחד מ-20 הקליפים הנבחרים לשנת 2023.

** השיר נכתב לאחר תקופת הקורונה, שבמהלכה סבתא של זוהרה חלתה במחלה, ומצבה הנפשי התדרדר גם כתוצאה מהבידוד החברתי. בעקבות שיחה של זוהרה עם אביה על הבדידות והקושי של סבתה, היא התיישבה מול הפסנתר והקליטה לופים של נגינה כדי להקל על תחושת המועקה. לופ אחד מתוך הנגינה, שהיא חזרה אליו שוב ושוב, הפך להיות הבסיס לשיר 'סבתא'.

*** השיר 'סבתא' הוא חלק מאלבום קונספט שהתגבש במהלך השנים האחרונות. בעקבות החיפוש של זוהרה אחר קול וזהות. היא התגוררה בלונדון כשנתיים (2018-2019). בתקופה הזאת היא הוחתמה בלייבל (Studio Bruxo) שהקים אמן הסאונד David Wrench, הופיעה ברחבי אירופה כסולנית של להקת Oi Va Voi ואף הופיעה עם המוזיקה שלה במספר מקומות נחשבים בלונדון. אלבומה 'Welcoming The Golden Age' שוזר בין אלמנטים מהמוזיקה הערבית, עולם הצלילים שהתחנכה עליו (ג'אז ומוזיקה קלאסית) עם האסתטיקה של סצנת המוזיקה האלקטרונית בלונדון.

זוהרה Savta בימוי: לילה ידידיה צילום: ארטיום דובימקי)

You’re not falling now, it’s just how it is

We’re on the ground

Tripping fake holes

All the demands are

Here to share their word

A tale about

Fortune and Halos

It’s all around you

Let it all be new

And watch yourself

On a turning point mesmerizing fight

Why don’t you sit by your savior

Left and right the knight

Too proud of his sword

He knows by now why you came here

This storm’s behind you

Maybe it’s not you

To walk alone when there’s no rain.

