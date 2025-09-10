זורהאב Countryside Motorways

החלילן מתן קליין, פיתח נוכחות בינלאומית משמעותית מאז לימודיו בברקלי בשנות ה-90. יחד עם הגיטריסט יליד ירושלים, חזי חאיט, הם ביססו והעמיקו את שנות הקשר המוזיקלי שלהם עם הקמת להקת זורהאב בשנת 2017. החבורה ממשיכה במסורת של פיזור תרבותי עשיר – שילוב בין ג’אז ברזילאי, מוזיקה עממית ישראלית, והרמוניות קלאסיות.

אני מאזין לאלבום החדש החל מ – Social Trust ועף עם הרוחות המנשבות מהפיוז'ן הנפלא הזה. בקומוניקט מציינים את ההשראה מאמנים כמו הרמטו פסקואל וצ'יק קוריאה.

עם איתי שמחוביץ' בפסנתר, הבסיסט אסף חכימי, המתופף דני בנדיקט, מתן קליין וחאיט מנווטים את המנגינות המסתחררות, רוקדים על המקצבים הברזילאים.

מתן קליין מספק מארג עשיר מבחינה מלודית וקצבית, ווירטואוז בנגינת החליל, מוביל את ההרכב באלגנטיות. מוסיקאי ונגן ג'אז מרהיב.

צאו למסע הזה: כל אחד מהשירים לוכד אינטראקציה אחרת של נופים, תחושות, מסלולים, שאין בהם גבולות. אלו טקסטורות ג’אזיות בשילוב מרתק של סגנונות, גדוש הפתעות מוסיקליות.

הביצועים הם שילוב קולקטיבי מיומן. ההרכב שומר על אוריינטציה חיה, החליל והגיטרה מובילים הרמוניה עמוקה, אילתור פריך ושקט פנימי. זה מרגיש גם מוכר וגם שונה וחדש.

"Countryside Motorways" מייצג מעבר משמעותי בהתפתחות של זורהאב מההרכב של הופעות חיות אינטראקטיביות וקולחות, אל עבר יצירה אמנותית מבוקרת, מקורית מתכתבת עם רוחות הפיוז'ן המלודי הידידותי, גם למאזין שאינו מצוי בעולם הג'אז.

זהו ציון דרך שמראה בשלות מוזיקלית ויכולת להרחיב את הגבולות, אלבום שמייצר תחושת מסע, שיש בו משהו רחב, עדין ועמוק גם יחד.

איכות ההקלטה גבוהה. ההרכב מגיע לרמת עבודת אולפן מדויקת ומוקפדת, תוך שמירה על רוח הג’אז העולמית שלהם.

התקליט מרגיש לגמרי ליגת על בינלאומית. עונג.

צילום ראשי: מרגלית חרסונסקי

