זיגי מארלי ערך היום קונצרט חי (19 ביולי), במהלכו ניגן מספר משיריו הקלאסיים של אביו, בוב מארלי. המופע המקוון נועד לחגוג את יום הולדתו ה -75 של אייקון הרגאיי. מארלי,, ביצע קטעים כמו ‘One Love’ ו – ‘Get Up, Stand Up’ במהלך מופע בן שעה שהתקיים בהתאם להנחיות הריחוק החברתי. ניתן לראות כי הנגנים לובשים מסכות פנים, כאשר מחיצות שקופות מפרידות ביניהם. שירים אחרים שהושמעו בשידור חי: כוללים ‘Redemption Song’ ו – ‘Coming In From The Cold’. כל הקונצרט למטה.

