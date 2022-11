"אפריקה לימדה אותי לחגוג גם את העצב", אומרת זיו אייזנמן בדף העיתונות שיצא עם השיר. האזינו מטה ל"חגיגת עצב" בהשראה אפריקאית. זה אחד הסינגלים המוזרים שהגיעו אלי לאחרונה, גם המיוחדים. הקליפ שנלווה אליו מציג סצינה כמו פולחנית' שירה כמו אפריקאית שמתעצמת לקולות שבטיים מזמרים. זיו מתייחסת בשיר למה שהתרחש ב – 4.4 בארבע אחר הצהריים.

מי היא מא -לה-תולה? לפי אייזנמן, מדובר ב"האם השקטה", שם חיבה שניתן לסבתה המנוחה על ידי אב הבית שלה, דובר מספר שפות אפריקאיות. יותר מסיפור ישנה כאן תפילה שמבקשת שלווה לנשמה שעוזבת ונחמה לנותרים מאחור. קול נמוך המגובה במקהלת שבט מוביל מעין טקס, בו מבקשת הדוברת להצטרף לשירת ההספד שאומרת: "נומי מא לה תולה. אל תגיד לי לא לבכות בזמן שאת מנופפת לשלום".

ניסיתי להתחבר ליגונה ולטכס הפולחן ההומה. נשארתי מעט מאחור. מצד שני משהו קסום מקרין מהטקסיות המוסיקלית השבטית הזו, המנגינה, ההרמוניה, הלבבות המזמרים. תאזינו. תצפו. האם גם אתם נשביתם בקסם, ביופיה של התוגה?

זיו אייזנמן MA-LE THULA תסריט – רועי אבני, מאור גרידיש, זיו אייזנמן, צליל רובינשטיין, בימוי הפקה, הפקה בפועל ועריכה – רועי אבני, צילום, בימוי הפקה ועריכה – מאור גרידיש

On the 4th of the 4th

At 4 p.m

On the 4th of the 4th

The word came to end

On the 4th of the 4th

At 4 p.m

On the 4th of the 4th

Comfort came

Sleep

Ma le thula

Sleep

Ma le thula

On the 5th of the 4th

The sky agreed

On the 5th of the 4th

They rained and grieved

Sleep

Ma le thula

Sleep

Ma le thula

Don't tell me not to cry

As you're waving goodbye

Don't tell me not to cry

As you're waving goodbye

Sleep

Ma le thula

Sleep

