השיר “ימי הביניים” של זיו כהן מנסה לעשות מהלך שאפתני: לקחת ראפ אישי ועכשווי – ולהלביש עליו עולם דימויים היסטורי־אפי. התוצאה היא שיר שמתקיים בין שני צירים: פנימי (נפשי) ו־חיצוני (מיתולוגי/היסטורי). זה שיר שמצליח לייצר אווירה חזקה וזהות סאונדית ייחודית, אבל לעיתים נשען יותר על דימוי מאשר על עומק רגשי עקבי.

ימי הביניים כאן הם לא תקופה היסטורית אלא מצב תודעתי של חושך, בלבול, חוסר גאולה, תקופת אפלה פנימית.

האישה בבית הראשון היא פנטזיה, מקור תקווה וגם אכזבה. השורה המלודית המושרת בקול נשי – “אישה פוגשת איש… וכבר הספקתי להקיץ” שוברת את האשליה – החלום לא מחזיק.

“פעם הייתה תמימות” – נקודת מעבר מילדות למורכבות, מתום לציניות

הפזמון – “מתי יהיה טוב” אומר תקיעות במקום, כמעט ייאוש. אבל בבית השני יש מודעות – “זה מרמז על דחיינות”, כלומר הדובר גם מבקר את עצמו.“שחרר ת'בכיינות”, “תתנתק מהמחשב”. זה רגע מעניין בשיר: מעבר מקורבנות לאחריות, למעשה התחזקות – הוא לא נשאר רק בכאב – אלא מציע תנועה. “עד שיגיע רנסאנס” – נקודת האור: התחדשות שתבוא אחרי החושך המשבר הוא שלב, לא סוף.

“אישה פוגשת איש” – הכניסה של השירה הנשית מרככת את האפלה, מוסיפה מלודיה ורגש. יותר מזה: היא מייצגת חלום / זיכרון / פנטזיה, יוצרת ניגוד לראפ הקשוח.

זה שיר על אדם שמרגיש שהוא חי בתקופה חשוכה – אבל מתחיל להבין שהאור תלוי גם בו – “יהיה טוב כשתחליט”. היא שוברת את כל מה שבא לפני לא רק גורל, לא רק תקופה אלא בחירה

ההפקה המוזיקלית בולטת בשילוב ביט היפ־הופי מודרני יחד עם כלים כמו כמו חליל, קאנון, עוד וחצוצרה. התחושה היא של של: סרט אפי בתוך הראש. לפעמים ההפקה “גדולה” יותר מהטקסט – כלומר, היא מייצרת עומק גם כשהמילים פחות מחזיקות אותו.

מה פחות עובד? חלק מהדימויים מרגישים “מושאלים” (חרבות, ימי ביניים) בלי העמקה מלאה, חזרתיות רעיונית (“חושך”, “אפלה”), הפזמון מעט שטוח יחסית לעומק שהבתים מנסים לייצר, המעבר בין אישי לאפי לא תמיד חלק?

“ימי הביניים” מצליח לייצר חיבור אפקטיבי בין ראפ לפופ מלודי, שיר שהרגעים החזקים בו הם לא כשהוא מדבר על היסטוריה, אלא כשהוא מדבר על עצמו.

זיו כהן ימי הביניים

בית 1-

את נמצאת ולא נמצאת , מין פנטזיה מרוחקת, אין מילים ואין צלילים ואין לי שקט.

מצאתי בך עניין נו איזה רגש מסוכן אחרי שנים שהענן הסתיר לי תכלת.

שלום גברת מזויפת, אני אדון קישוט ילדון צעיר שמאמין לו בפיות.

ריצה בשדה האשליות רגליים יחפות במקום קוצים רואה ורדים ורקפות.

כן פעם פעם פעם הייתה תמימות שאפשרה לי להרגיש תקווה פשוטה שלחשתי לכרית..

אישה פוגשת, איש חלום של קיץ,

וכבר הספקתי להקיץ, אדם אדיש עם דם על הרגליים.

נכנסתי לימי הביניים בפשטות אני מוצא הקלה, הרמתי מבטי לשמיים אין ירח יש רק אפלה.

נכנסתי לימי הביניים ובינתיים עוד אין גאולה, הרמתי מבטי לשמיים ושאלתי את האל שאלה?

פזמון-

מתי יהיה טוב מתי יהיה טוב מתי יהיה טוב יהיה יהיה * 4

בית 2-

חזרתי לאחור ימים ימימה, לפני הפיצוצים השיפוצים ההירושימה.

עם החרב לעת ערב דוהר קדימה, משחקי הכס עמק רק בפנטומימה.

הימים האפלים, עבודת האלילים, פשיטות בלילה ואין את מי להאשים.

הבושה והזיוף שמשאירים אותך כפוף, קוואזימודו שלא מרגיש טוב עם הגוף.

ובטירוף הזה עוד מקווה לצ'אנס,

לשמוע שוב את הקול שמכניס אותך לטרנס,

בינתיים מסתתר רחוק מכל הבלגן,

עד שיגיע רנסאנס..

אישה פוגשת איש, חלום של קיץ,

וכבר הספקתי להקיץ, אדם אדיש עם דם על הרגליים

ימי הבין לבין הם מין זמן התבוננות,

לחדש ת'מחסנית לשפר התכווננות.

מתי יהיה טוב זה מרמז על דחיינות,

שחרר ת'בכיינות התלוננות ובכנות,

יהיה טוב כשתחליט להתקרב,

כשתחליט להתנתק מהמחשב.

אין טעם בעבר הוא כבר תפל,

עד מתי תמשיך לחיות בתוך הצל האביר העצל.

מתי יהיה טוב מתי יהיה טוב מתי יהיה טוב יהיה יהיה *4

מתי יהיה אור מתי יהיה חום מתי יהיה טוב דוט לוב דוט קום

מתי יהיה טוב מתי יפסיק לכאוב מתי יהיה.. תחיה תראה

אז כן, נכנסתי לימי הביניים, ובינתיים עוד אין גאולה.

אבל בינינו.. הרמת מבטי לשמיים, אין ירח יש רק אפלה.