זמרות הג'אז הגדולות: שירלי הורן

שירלי הורן (1934-2005) היא אחד הקולות הגדולים בג'אז/ קולה הנושם בחום, מעט מחוספס הופך אותה ייחודית בבלדות, מעניק לשירים עומק. יש כאן רמה של עוצמה רגשית שמושגת על ידי מעט זמרים. האינטימיות כשהיא שרה באיפוק If You Go Way של ז'אק ברל או Yesterday של הביטלס או "Watch What Happens" של מישל לגראן בליווי האקורדים המאופקים של הפסנתרן ג'ורג' מסטרזי (George Mesterhazy)

המתופף הוותיק סטיב וויליאמס מוסיף דרמה אמיתית ל"Everything Must Change". להורן הייתה תמיד זיקה מיוחדת לנגני חצוצרה – לאחר שהקליטה עם מיילס דייויס וגם עם ווינטון מרסליס – כאן זהו רוי הרגרוב שמנגן בשני שירים, ב" "Take Love Easy" של אלינגטון וב "ו""Ill Wind". הופעת אורח מיוחדת – אחמד ג'מאל והפסנתר הנפלא שלו ב"Maybe September" וב – "This Is All I Am".

גב' הורן שרה בסגנונה הייחודי, העשיר בעוצמה רגשית. ללא ספק: אחת מזמרות הבלדה היחידות שמצליחה לשזור הקסם שלה, בשעה שהיא מספרת את הסיפורים שלה. לכל זמר ג'אז – הורן היא הזמרת ללמוד איך צריך להיות פיסוק (פרייזינג) בג'אז.

Shirley Horn Trio Live at The Village Vanguard 1991