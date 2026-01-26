כשאני שואל למה אני אוהב מוסיקה יוונית, אחת התשובות מתוך עשר היא חאריס אלקסיו. לא נזקקתי לאישור מחודש, אבל קיבלתי אותו: חאריס של אוקטובר 2011, מלווה בשבעה נגנים היא עדיין הזמרת היוונית מבחינתי, ולא דווקא מתוך השוואה לאחרות.

כשהיא שרה שירים עצובים – אלה תהומות העצב. כשהיא שרה אהבה – זו התשוקה העצומה שמפעילה את מיתרי הקול. כשהיא שרה שירים פוליטיים – היא משכנעת כמה היא א-פוליטית. כשהיא שרה – היא מטביעה את חותמה על השיר.

תודה על התרגום שליווה את השירים על מסכי הוידאו. יכולת להבין גם את הבחירות שלה, השירים הליריים, הפואטיקה, המטפורות. צריכים להבין יוונית כדי לתהות על השירה הפואטית שלה, אבל גם אם אין לך מושג ביוונית, אתה שר איתה, כי היא מאוד פשוטה וישירה. זה אינו רק המנעד הקולי, אלא הטווח הרגשי המפעים שגורם כמעט לכל שיר לנסוק, לא משנה הסגנון, רבטיקו או לייקה.

הגדירו את הטונים שלה "קול כריזמטי", זה קול חושני מיוחד במינו, ומעבר לכך יש בשירתה משהו אצילי. תוסיפו נוכחות בימתית כובשת, אמת פנימית.

אמר אחד המשוררים על שירתה – "כשחאריס שרה את השירים שלי, הם חזקים יותר מאשר על הדף".

נדמה לי, שהיא אינה עושה הנחות לעצמה. חאריס אלקסיו ממשיכה לעבוד קשה, לרענן ולהתרענן, להיות פתוחה וקשובה, להעניק למוסיקה היוונית שהיא שרה את הליטוש העכשווי גם בלי מהפכים ברפרטואר, שנשען על המשוררים והמלחינים הגדולים של יוון. גיטרות חשמליות, קלידים, תופים בוזוקי וכינור מעניקים לצליל ברק מודרני, אבל כשחאריס שרה, זו ממשיכה להיות מוסיקה יוונית שחוצה זמן, גבולות, סגנונות, תרבויות. וכמובן, החיבור עם פוליקר שנשמע אמיתי ואותנטי. חוויה יוונית.

נגנים

Kostas Papadoukas: Arrangements, Piano, Keyboards, Iraklis Vavatsikas: Accordion, Bandoneon, Thanos Giouletzis: Violin, Christos Gotsinas: Drums, Nikos Katsikis: Bouzouki, Guitar, Plucked Strings, Nikos Politis: Electric Bass, Acoustic Bass, Giorgos Hatzopoulos: Guitars

שירים

I KEPT MY LIFE – INSTRUMENTAL (M.THEODORAKIS-G.SEFERIS)

STEP BY STEP (CH.NIKOLOPOULOS-CH.BALABANIDIS)

YEARS LIKE SWALLOWS (CH.NIKOLOPOULOS-L.PAPADOPOULOS)

HOW SWEET IT IS TO LOVE YOU (G.ZABETAS-L.PAPADOPOULOS)

ΠΕΣ ΜΟΥ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ (Μ.ΛΟΙΖΟΣ-Μ.ΡΑΣΟΥΛΗΣ)

ΞΗΜΕΡΩΝΕΙ (Α.ΒΑΡΔΗΣ-Χ.ΑΛΕΞΙΟΥ)

NEFELI’S TANGO (L.McKennit-H.ALEXIOU)

ΜΙΑ ΠΙΣΤΑ ΑΠΟ ΦΩΣΦΟΡΟ (Θ.ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ-Λ.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ)

TO LIVE OR TO DIE (N.ANTIPAS-L.NIKOLAKOPOULOU)

WITCH (N.ANTIPAS-L.NIKOLAKOPOULOU)

EROTIC (TH.MIKROUTSIKOS-A.ALKEOS)

THE LETTER (TH.MIKROUTSIKOS-B.TSIKLIROPOULOS)

I AM LEAVING (A.VARDIS-A.VARDIS, H.ALEXIOU)

IF GOD INDEED EXISTS (G.BREGOVIC-L.NIKOLAKOPOULOU)

MORNING CIGARETTE (N.MAVROUDIS-AL.ALKEOS)

ANESTAKI (N.TATSIS-L.PAPADOPOULOS)

ROZA (G.MARKOPOULOS-M.FAKINOS)

WHEN YOU DRINK OUZO (S.IOANNIDIS-EM.SAVVIDIS)

TONIGHT I WANT TO DRINK (A.VARDIS-S.ARGYROPOULOU)

FRIENDS AT DAWN (H.ALEXIOU)

“MANGES”EXIST NO LONGER(N.XIDAKIS-M.RASOULIS)

SOLDIER (M.LOIZOS-M.RASOULIS)

TELI-TELI (M.LOIZOS-PITHAGORAS)

EVERYTHING REMINDS YOU (M.LOIZOS-M.RASOULIS)

AND SORRY FOR ME (CH.NIKOLOPOULOS-PITHAGORAS)

MY JEALOUSY (CH.NIKOLOPOULOS-M.RASOULIS)

ΤΟ ΚΥΜΑ (G.THEOFANOUS)

EYE TEARS (ST.XARCHAKOS-N.GATSOS)

WITH BLESSINGS (N.ANTIPAS-L.NIKOLAKOPOULOU)

ELENI (Th.MIKROUTSIKOS-B.TSIKLIROPOULOS)

חאריס אלקסיו ההופעה 2011