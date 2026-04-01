מדוע בחרה חוה אלברשטיין מוסיקה עליזה לשיר שנשמע תגובה למצוקה קשה? האם המקצב הקליל-פאנקי קברטי הזה בא לרכך?

הטקסט נשמע כמו בשורה על מוות קרוב – והמוצא היחיד שנותר הוא לצפות נס. "גם רופאים מנוסים מקווים לניסים". הוא בנוי בצורת "השיר המתהפך". מה שחשבת עליו עד השורה האחרונה מתברר כמוטעה. כן, גם לי השיר נשמע בקריאה ראשונה טקסט פוליטי, ואז בשורה האחרונה, מתברר כי השיר אישי. משהו זקוק לנס רפואי.

הסיטואציה: האדם (הדוברת) מול הבשורה המרה: "כרגע זה נראה לא טוב". בהתמודדות מול המצב הזה, היא מנסה להתעודד ולשמור על אופטימיות זהירה, כל עוד המצב אינו מתדרדר. כל עוד לא מדברים על הסוף – גם זה טוב.

ברקע נשמע קולה של אישה נאנחת: "הוי חייל קרבי, הוי אהובי", "אם הוא רק יהיה לי" (מה ששובר את הסיום המפתיע. המילים האלו אינן מופיעות בטקסט הכתוב.) המוסיקה – בעיבוד מודגש לבס, ג'אז רוק קופצני עם אלמנט נשיפה חגיגי, מרקידה ואינה תואמת את הקונטקסט. זוהי הזווית שבה אלברשטיין מתבוננת על הסיטואציה – אולי כדי להיאחז בצד של התקווה לנס, מעין – רובד נוסף לתוכן, שהוא מפתיע, אפילו מיוחד.

חוה אלברשטיין כרגע זה נראה לא טוב



כרגע זה נראה לא טוב/ אומרים שבקרוב/ לא מדברים על סוף

וגם זה טוב

מה שחשוב עכשיו זה לשמור על יציבות/ שלא תחול חלילה שום הידרדרות/ כי אז המצב יהפוך לנואש/ איך אפשר להתחיל שוב ושוב מחדש

כרגע זה נראה לא טוב…

כל רגע אומרים תתכן פריצה/ אנשים יושבים ומחפשים מוצא/ שום דבר הרי לא עומד על המקום/ זה יכול לקרות אפילו היום

כרגע זה נראה לא טוב…

שינויים חלים לפעמים בלי סיבה/ פתאום יש תנועה פתאום יש תגובה/ וצריך להיות כל הזמן מוכנים/ גם רופאים מנוסים מקווים לניסים

כרגע זה נראה לא טוב…

