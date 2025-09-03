חוה אלברשטיין ספטמבר

"ספטמבר" של קורט וייל (Kurt Weill) והליריקאי מקסוול אנדרסון (Maxwell Anderson) – מתוך המחזמר Knickerbocker Holiday משנת 1938, שעלילתו מתרחשת בניו אמסטרדם (כיום ניו יורק), משמש כסאטירה על ה־New Deal של רוזוולט באמצעות דמות מושל מושחת. הטקסט מציג דמות בגיל מבוגר המשתקפת במבט לאחור על חייו “ממאי עד דצמבר” המתקצרים עוד יותר עם הגעה ל"ספטמבר", והזמן הנותר הופך יקר.

September Song" הוא שיר על חיים שנמצאים על סף הקץ – יצירה שמגייסת ילדות בנפש למראה של מבוגר שמחפש לשמר את הרגעים האחרונים של הזמן והאהבה. השיר מתמודד עם זיכרון, געגוע, והחיפוש אחר מובן אמיתי של החיים – והופך במהלכו מפזמון במחזמר לשיר שחוצה זמנים ויבשות.

קורט וייל, מהגר מגרמניה, הצליח לשלב ברגישות בין אופרות וידויים לבין ג'אז אמריקאי, תוך שילוב חמלה, ורטוריקה פופולרית

הופעת הבכורה של השיר היתה ב 1938. הוא הפך ללהיט גדול דרך ביצועו של השחקן וולטר האסטון (Walter Huston) שכיכב במחזמר, ואחר כך דרך גרסאות מפורסמות של אמנים כמו בינג קרוסבי, ופרנק סינטרה , לניה, אלה פיטסג'ראלד כאחד השירים הבולטים ב"ספר השירים האמריקאי".

חוה אלברשטיין לא הסתפקה בתרגום מילולי, אלא יצרה גרסה עברית פיוטית, חכמה ואישית מאוד, שמשמרת את רוח המקור אך מדברת ישירות לנפש ובעברית.

"צוחקים בלי סיבה ושרים בקול רם / לא רואים מימינם לא רואים משמאלם" -בבית הפותח – הצעירים חוגגים, מרוכזים בעצמם, שוקעים באופוריה של החיים.

אך בהמשך: "השיר שקט יותר, הצחוק נרגע / וכמו תמיד אתה שוב מופתע" – זהו הפער הרגשי – מהתלהבות קולנית לשקט נפשי, אולי אפילו ריקנות. הצחוק קיים, אבל הוא נינוח יותר, מפוכח יותר.

הזמן – דמות מרכזית ושחקן סמוי – "הזמן מתוחכם / ומשיג גם אותם", "הזמן כאילו זוחל ממאי עד דצמבר / ופתאום זה סתיו ומגיע ספטמבר" – הזמן מוצג לא כמרחב ניטרלי, אלא ככוח ערמומי: שקט, בלתי נראה, אך תמיד מתקדם.

הביטוי "זוחל ממאי עד דצמבר" מדגיש איך נעורינו נדמים אינסופיים, עד שפתאום מגיע הרגע שבו מבינים – הסתיו הגיע. הסתיו הוא כמובן מטפורה להזדקנות, התפכחות, ואולי סוף החיים.

"היום מתקצר, הצל מתארך" – זהו תיאור עונתי של הסתיו, גם תיאור סימבולי של החיים – ככל שהם מתקצרים, מתארכים הצללים: זיכרונות, שיקוף פנימי, מחשבות על העבר.

"אבל אתה עוד כאן, אתה עוד כאן / צוחק אלי, צוחק לזמן" הדובר/ת אינם מובסים מול הזמן. להפך – הוא מודע לזמן, אולי אפילו צוחק איתו, לא נגדו. זו קבלה. השלמה. ואולי אפילו תבונה של זיקנה – לדעת שהכול זמני, אבל להישאר עם מבט חומל, רגוע.

"דפים נתלשים מלוח שנה / מילים נשכחות נשארה מנגינה" "פחות ופחות שאלות מטרידות / כי אתה כבר מצאת את כל התשובות" – מעבר חד לפשטות קיומית: הזמן עובר, המילים נשכחות,הרעש נרגע, מה שנשאר זו המנגינה – אולי החיים עצמם, אולי האהבה, אולי פשוט ההוויה.

"ואין לי יותר שאלות" – לא מפני שהכול ברור, אלא כי הצורך לדעת, להבין, להילחם – פינה מקום לשלווה. חוה אלברשטיין בחרה לא לתרגם מילה במילה, אלא להחיות את רוח השר עם שינויים כמו "צפירות אמבולנס שחולף" שאינם קיימים במקור.

"ספטמבר" בגרסת אלברשטיין הוא שיר על הבשלה רגשית – ההכרה בכך שהזמן הוא לא אויב, אלא מורה.הוא מלמד אותנו לוותר על השאלות, על הדרמות, על הרעש, ולהישאר עם מה שבאמת נשאר:

אהבה, מנגינה, מבט שקט על החיים.

הביצוע של אלברשטיין לא מתיימר לייצר גירסה מוזיקלית שמאפילה על המקור. מצד שני היא מעניקה לשיר את הסאבטקסט הנרטיבי שלה – בשילוב של שירה ייחודית ונימה נוסטלגית בעיבוד אולד סקול תואם.

חוה אלברשטיין ספטמבר

צוחקים בלי סיבה ושרים בקול רם

לא רואים מימינם לא רואים משמאלם

העולם שלהם אין אחר מלבדם

אך הזמן מתוחכם

ומשיג גם אותם

ואתה נאנח הוא משיג גם אותם.

הזמן כאילו זוחל ממאי עד דצמבר

ופתאום זה סתיו ומגיע ספטמבר

השיר שקט יותר הצחוק נרגע

וכמו תמיד אתה שוב מופתע.

היום מתקצר הצל מתארך

ספטמבר נובמבר

אבל אתה עוד כאן אתה עוד כאן

צוחק אלי צוחק לזמן.

דפים נתלשים מלוח שנה

מילים נשכחות נשארה מנגינה

צפירות אמבולנס שחולף

מחרידות

פחות ופחות שאלות מטרידות

כי אתה כבר מצאת את כל התשובות.

ואין לי יותר שאלות

הזמן כאילו זוחל ממאי עד דצמבר…….

ופתאום זה סתיו ומגיע ספטמבר. .

חוה אלברשטיין פייסבוק