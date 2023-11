חוזרים לאלבום האדום והכחול של הביטלס

הלהיטים הגדולים הראשונים של הביטלס חולקו לשני חלקים, המייצגים שתי תקופות שונות בקריירה שלהם. שני האלבומים הללו, האלבום 'Red' (שמכסה את 1962 -1966) והאלבום 'Blue' (המכסה את התקופה הניסיונית יותר של 1967 – 1970) הם אמצעי נפלא להכיר הלהקה האגדית שנים לאחר פירוקה. שניהם הופקו לראשונה שלוש שנים לאחר שהלהקה התפרקה ב-1970.

אלבומי להיטים גדולים היו קונספט חדש ב-1973. עד אז המוזיקה של אמנים הייתה זמינה כמעט באופן בלעדי בסינגלים ואלבומי אולפן. שני האלבומים הכפולים שעכשיו יצאו במהדורה חדשה עם בונוסים הם האסופה של השיירם הטובים ביותר מהקריירה של הלהקה. המגזין "רולינג סטון" תיאר את האלבומים כ"שער לספר השירים של הביטלס"

לבני הדור טרום שרותי אינטרנט וסטרימינג, שרבים מאלבומי האולפן של הלהקה אינם זמינים להם בחנות התקליטים או רכישתם יקרה להם – "האדום" ו" הכחול" הם אלבומי חובה.

האלבומים האייקוניים יצאו מחדש (ב 10 בנובמבר 2023), ביום השנה ה-50 לשחרורם. הם משוחזרים לראשונה,ומוצעים במגוון פורמטים, כולל סטרימינג, הורדה, CD וויניל. מועד ההוצאה המחודשת חופפת גם ליציאת "הסינגל האחרון של הביטלס" Now & Then, אשר יוצא יחד עם Love Me Do בצידו השני כתקליט ויניל .מלבד חגיגות 50 שנה ליציאתם המקורית של שני האלבומים, הם מהווים חלק מקידום מכירות Now And Then (שנוסף למהדורות) נכתב ומושר על ידי ג'ון לנון, פותח ועבד על ידי פול מקרטני, ג'ורג' הריסון ורינגו סטאר באמצעות בינה מלאכותית, ואלבומי האנתולוגיות כוללות גם 2 "חדשות" שהופקו בטכנולוגיה חדשה Free As A Bird ו-Real Love.

האלבום הכחול (המתפרש על השנים האחרונות של הביטלס) הוכיח את עצמו כפופולרי ביותר מבין שני האלבומים, והשיג מיקומי מצעד גבוהים יותר ומכירות גבוהות יותר מאשר מקבילו האדום. הוא גם ארוך יותר מבין שניהם ומגיע ל-99 דקות ו-40 שניות, אורך האדום לעומתו מגיע ל-62 דקות, 34 שניות.

בשחרורהראשון שלהם, שני האלבומים כללו 54 שירים ביניהם, רובם המכריע יצירות של לנון ומקרטני במהדורה המחודשת תוספת של 21 שירים ובסך הכל של 75 שירים – כולל, כמובן, הסינגל האחרון של הביטלס Now And Then. טכנולוגיית הסטריאו שופרה בשירים כ "Love Me Do" ו-"She Loves You", שני שירים שקלטות המאסטר שלהם אבדו מזמן, עשויים בטוב טעם. התופים של רינגו מעולם לא נשמעו חדים יותר מאשר בשירים כאן. אם כי לא הכל שלם – מגניב לשמוע את תוף הבס כל כך טוב עכשיו, אבל לא על חשבון שמיעת השיר כפי ששמענו אותו בחצי המאה האחרונה. גיטרת קצב נשמעת בצורה קסומה בערוץ הימני של "Magical Mystery Tour" לאחר שנקברה בעבר במיקס של השיר. מכיוון שהביטלס היו מעורבים למדי בתהליך המיקס עד 1967.

