חמישה בני אדם נעצרו בהופעה של בוב ויילן בלונדון

חמישה בני אדם נעצרו בהופעה של בוב ויילן, צמד הראפ-םאנק בפורום קנטיש טאון בלונדון – אחד מהם בגין קריאות "מוות לצה"ל". האירוע התרחש אחרי שמפגינים יריבים התעמתו איתם מחוץ למקום בו הופיעו צמד הפאנק-ראפ.

שלושה אנשים נוספים, שניים מתנועת המחאה "עצרו את השנאה" ואחד מהמחאה הפרו-פלסטינית, נעצרו בחשד להפרת תנאי חוק הסדר הציבורי.

"עצרו את השנאה" הוא ארגון ללא מטרות רווח עממיות, שנוסד בתגובה לכישלונות החוזרים ונשנים של משטרת המטרופולין לטפל באירועים אנטישמיים בצעדות של קמפיין הסולידריות הפלסטינית (PSC).

בוב ויילן Bob Vylan הם צמד פאנק־ראפ לונדוני שנחשב לאחד הקולות הכי בועטים וחדים בסצנה הבריטית של השנים האחרונות.

המוזיקה שלהם משלבת בין פאנק רוק, גריים, ראפ והיפ־הופ פוליטי – תערובת שמזכירה את האנרגיה של Rage Against the Machine עם הגישה האורבנית של Skepta.

הצליל שלהם בועט, ישיר, לעיתים אלים מבחינה רגשית, וההפקות הן גולמיות וחדות.

ב־28 יוני 2025, במסגרת פסטיבל Glastonbury, קראו חברי בוב ויילן לקהל קריאות כמו “Free, free Palestine” וגם “מוות לצה”ל בהובלת הבסיסט/זמר בובי ויילן. על המסך מאחורי הבמה הוצגו מסרי תמיכה בפלסטין ובהאשמות נגד ישראל,על ג'נוסייד בעזה.

בוב ויילן קורא קריאות נגד ישראל במהלך פסטיבל גלסטונברי