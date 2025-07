חמישיית גרגורי ריבקין מנגנת פרדי הבארד

גרוגרי ריבקין, מטובי חצוצרני הג'אז בסצינה המקומית ובעולם, איתגר את עצמו ואת חמישייתו במוסיקה מהאלבום Red Clay של פרדי הבארד. זה קורה בפסטיבל ג'אז חדש Summertime TLV JazzFest בן שלושה ערבים, שנחת במועדון גריי בתל-אביב. Red Clay הוא אלבום שהוקלט ב-1970 על ידי חצוצרן הג'אז פרדי הבארד. זהו אלבומו הראשון בלייבל CTI המנותב לפיוז'ן של הסול-ג'אז, סגנון שישלוט בהקלטות שלו בחלק המאוחר של העשור.

התקליט יהפוך לכרטיס הביקור של הבארד לאורך הקריירה שלו. הבארד מנצל כאן את כל החוזקות שלו כמלחין, סולן ופרונטמן, משלב את ההארד בופ עם חידושי הסול של הג'אז המיינסטרימי של שנות ה-60, ומעביר אותם דרך הפיוז'ן של הג'אז של שנות ה-70.

Red Clay הוא אחד מהתקליטים האלה שמבלבלים את נרטיב האבולוציה המסודר של הג'אז. לדברי ריבקין – הנגינה של הבארד מייצגת שילוב של נגינה אקפרסיבית ברמה גבוהה מאוד – לירית, מלודית, קונסטרוקטיבית וגם ספונטנית ביכולת נגינה פנומנלית.



הבארד היה חצוצרן מופלא, שהתנדנד בין סגנונות. רב הצדדיות שלו וכשרונו אפשרו לו להחליף פנים, והוא היוווה דגם לימוד לחצוצרנים של ימינו. הטון שלו אטרקטיבי, הסולואים שלו מלאים בהפתעות, והוא ניגן בתשוקה וביצירתיות עקבית בתוך מסורת ההארד בופ והפוסט בופ.

גרגורי ריבקין, שפגש את הבארד זמן מה לפני מותו ב-2009 בניו יורק (חתם לו על התקליט High Energy), ספג את ההשראה בגדול. זה התבטא בדמיון היצירתי, בוירטואוזיות וביכולת לשקוע בשורשי המוזיקה האמריקאית השחורה ולספק את האותנטיות שלה. הבחירה בקטעים מאלבומיו של הבארד מ – CTI איפשרו לו להציג את קשת יכולותיו גם טכנית וגם אקספרסיבית, גם המופשט וגם המלודי.

נגינתו של גרגורי ריבקין עשירה, מלאת הבעה ונשמה. הנקודה היא שבג'אז הרכבים נרקמים לצורך פרויקטים. רביעיית הנגנים של ריבקין בערב הזה אינה החמישיה הקבועה שלו. רבקין מנסה להתאים לעצמו את הנגנים ברגע שהוא כותב את העיבודים (הם ניגנו עם תווים. הוא ללא!) מה שהוכיח את עצמו בערב הזה בעיקר בשלבים האחרונים, בהם השתפר החיבור בין הנגנים, הנגינה קלחה, והתחושה היתה, שמופע נוסף היה מגבש את ההרכב, והופך אותו יותר חי, חיוני ומחובר.

גרגורי ריבקין – חצוצרה ועיבודים, יובל דרבקין – סקסופון טנור, איגור חודרקובסקי – פסנתר וקלידים, אוריה הראל – בס; דוד סירקיס – תופים

מאלבום Red Clay

Red Clay

Intrepid Fox

Suite Sioux

מהאלבום Superblue

Take It to Ozone

To Her Ladyship

צילום: מרגלית חרסונסקי

