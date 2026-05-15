חמישיית ג'רמי פלט November ג'אז תל-אביב 2009

בלי שזה הפך שיחת היום בפסטיבל הג'אז (כי דיברו רק ג'יימס קרטר), אפשר לציין עובדה אחת: החצוצרן ג'רמי פלט החזיר את הג'אז לפרופורציות האמיתיות האותנטיות הראויות לו, כלומר – הדבר האמיתי. ואם פסטיבל ג'אז בינלאומי, סמנו אותו על מפת הג'אז לשנים הבאות.

פלט מציע מגוון סיפורים במצבי רוח שונים על בסיס אלבומו "נובמבר", המציג אותו כאחד המבצעים והמלחינים המבטיחים ביותר של השנים האחרונות, שממשיך את המסורת של גדולי החצוצרה לי מורגן, פרדי האבארד ומיילס דיוויס לצד חדשנות ואמירה אישית.

פלט גיוון בבלדות וקטעים מהירים, כשלצידו סקסופוניסט טנור מצוין כמו ג'יי.די אלן. פלט חצוצרן מלא ביטחון, טונים מהוקצעים, מתבסס היטב על "חוקי הג'אז" המסורתיים וההשפעות (פרדי הבארד), אבל מביא את החצוצרה שלו לקדמת הבמה, מעניק לצליל הישן גוון חדש.

ג'רמי פלט, יליד קליפורניה (1976), אחד מהקולות הבולטים של החצוצרה בשנים האחרונות. נגינתו היא שילוב נהדר של טכניקה, של תשוקת נגינה ושל רעיונות מקוריים.

פלט ניגן בתחילת הקריירה בהרכבים גדולים כ-Mingus Big Band ו– The Village Vanguard Orchestra ושיתף פעולה עם מוסיקאי ליגת על מדורות שונים בג'אז כג'יימי הית', פרנק ווס, פרנק פוסטר,סידר וולטון ועוד רבים וטובים. בשנים האחרונות עבר למרכז הבמה ומנהיג הרכבים שונים משלו, הקליט 6 אלבומים כמנהיג הרכב והשתתף בעוד עשרות רבות של הקלטות כמלווה.

וכמו שאמרנו דיברו הרבה ג'יימס קרטר בפסטיבל, אבל אם ללכת על המשך מסורת הביבופ – ג'רמי פלט כבר נמנה חזק על דור הממשיכים, ראוי לכל פסטיבל ג'אז, ואכן לפי הסיפור שסיפר על אימו העוקבת אחרי מסעותיו באמצעות אתר האינטרנט שלו – הוא כבר מגיע לכל מקום, והוא יגיע רחוק מאוד.

ג'רמי פלט- חצוצרה, ג'יי.די. אלן – סקסופון טנור, דני גריסט – פסנתר, דוויין בורנו – קונטרבס, דארל גרין – תופים

בין הקטעים שנוגנו: Avatar ,Clairvoyant, Phoenix, Nephthys, You Won’t Forget Me, Monte Cristo (מהרפטואר של שירלי הורן בהקדשה לחצוצרן פרדי הבארד)

