מה קורה כשיונה וולך פוגשת רוק? וולך כתבה שירה קיומית, חתרנית, לעיתים מיסטית ולעיתים אכזרית בישירות שלה. הטקסט של "החיים שיש לך” הוא לכאורה פשוט, כמעט מניפסט־עצמי, אבל בבסיסו עומדת אמירה רדיקלית:

אין חיים אחרים. אין תיקון חיצוני. הבריאה היא אתה.

העיבוד הרוקיסטי של ארי קטורזה ורביב עידן עושה פעולה מעניינת: הוא מוציא את השיר מהמרחב הפיוטי, ומכניס אותו למרחב של דחיפות, תנועה והכרעה.

זה לא שיר של תקווה מתוקה, אלא של אחריות קיומית – "החיים שיש לך / הם החיים שחיית”. אין כאן הבטחה למחילה, אין "יהיה בסדר”. יש קביעה קרה: זה מה שיש, אבל מיד אחריה בא הציווי – "ברא את עצמך, את עצמך”. זו אינה סיסמת ניו־אייג’ מנחמת, אלא כמעט אקט אגרסיבי: אם החיים הם חומר גלם, אתה האומן, ואתה גם הסכין.

הקצב הרוקי, הישיר, האולד־סקולי, יוצר תחושת הליכה קדימה, לא התבוננות מהצד, מחליף את השקט הפילוסופי בפעימה גופנית. הרוק לא "מעטר” את הטקסט, הוא דוחף אותו בכוח אל תוך המאזין.

חמי רודנר הוא בחירה נכונה – קול מחוספס, לא צעיר, לא תמים, ניסיון חיים שמחלחל למילים, הגשה שאין בה הטפה, אלא וידוי מחוספס כשהוא שר: "הבט על חייך / כעל שיעור רע”.. זה נשמע כמו אדם שכבר נכשל, כבר קם, וכבר הבין שאין קיצורי דרך.

השם "מורדי השורה” אינו מקרי. ארי קטורזה ורביב עידן לא מנסים לרכך את וולך, אלא לשמר את החדות שלה דרך רוק ישיר, האולד־סקול רוק יוצר חיבור מעניין בין מוסיקת שנות ה60־70 לבין אסתטיקה של רוק עברי מחוספס. זו אינה נוסטלגיה – זו המשכיות.

הביצוע הרוקיסטי של חמי רודנר ו"מורדי השורה”:לא מביית את יונה וולך – הוא משחרר אותה, הופך שיר שקט לצעקה מאופקת, מחבר בין רוח, גוף וחשמל, זה לא שיר שנותן כוח. זה שיר שמזכיר לך: הכוח כבר אצלך, והשאלה מה תעשה איתו.

*** מתוך מיני-אלבום של ההרכב 'מורדי השורה', פרויקט של ארי קטורזה ורביב עידן המתבסס על שירי משוררים ישראלים, שעד כה נותרו כמוסים בספרי השירים. – ביניהם שיריהם של יונה וולך, נתן אלתרמן ,לאה גולדברג ועוד.

חמי רודנר מורדי השורה החיים שיש לך

החיים שיש לך

הם החיים שחיית

הבט אחורה בהבנה

מצא את נקודת הבראשית

הבריאה

ברא את עצמך, את עצמך

העולם הטוב ביותר

היחיד שתוכל לברוא

כל זה מצוי בתוכך

גלה אותו, התחל מהתחלה

הבריאה

ברא את עצמך, את עצמך

התחל מהתחלה

הבט על חייך

כעל שיעור רע

על כל מה שהיה

הבריאה, ברא את עצמך

את עצמך

החיים שיש לך

הם החיים שחיית

הבט אחורה בהבנה

מצא את נקודת הבראשית

הבראשית..

