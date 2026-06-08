חן כהן תל גיבורים

תל גיבורים" של חן כהן הוא שיר חשוף כואב ומזכך. זהו מסע בזמן אל מחוזות הילדות וההתבגרות בשכונת תל גיבורים בחולון, שעיקרו הוא מסע פנימי אל נבכי דימוי הגוף, החרדה והחיפוש העיקש אחר קבלה עצמית ו"בית" בתוך הנפש. הטקסט והמוזיקה פועלים יחד כדי לייצר קתרזיס: מטראומת ילדות מושתקת אל עבר השלמה והבנה בוגרת.

השיר נע בין תיאור ריאליסטי של חיי השכונה לבין המתרחש בתוך עולמו הפנימי הסוער של ילד שמרגיש חריג ודחוי. הבית הראשון מציג ניגוד חריף בין החוץ לפנים: בחוץ יש "שמש בעיניים", ילדים שחוזרים מבית הספר ומשחקים כדורגל, אך בפנים – הילד חווה בדידות וריקנות ("עדיין ריק"). ההתמודדות עם חרדה ודימוי גוף שלילי מתורגמת מיד לאכילה רגשית ולשנאה עצמית: "שוכב במיטה, מול הסדרה / אוכל את עצמי ואת כל מה שבא / אני כל כך כועס מול המראה / וזה פצע פתוח". הביטוי "אוכל את עצמי ואת כל מה שבא" כופל את משמעותו – אכילה פיזית מתוך מצוקה, לצד אכילה עצמית רגשית (אשמה וייסורים). המראה הופכת לאויב, והתחושה הכללית היא של "פצע פתוח" שאינו מגליד.

הנסיעה באוטובוס ("עולה על קו חמש תל אביב") מסמלת את הניסיון לברוח מהמציאות החונקת של השכונה אל החופש של העיר הגדולה והים. אך גם שם, הבריחה משתבשת: – "הולך לים, מוריד ת׳חולצה / איך הייתי רוצה… להיות אתה / הכי קשה בעולם, וכמה אשמה בתוך הגוף הזה" הורדת החולצה בים היא האקט המאיים ביותר עבור ילד שמתבייש בגופו. רגע החשיפה מציף את האשמה ("כמה אשמה בתוך הגוף הזה") ומוליד את הכמיהה האולטימטיבית: "איך הייתי רוצה להיות אתה". ה"אתה" הוא כל מי שהוא לא הוא – הילד הרזה, המקובל, זה שלא צריך להסתיר דבר. המשפט "מה שלא חושף לא רואים" הופך למנגנון הגנה הישרדותי של הסתרה.

כהן נוגע באחד המקומות הכואבים ביותר של ילד חריג – החרם או הלעג החברתי: "ויש ת׳שיר הזה ששרו לי אז / הילדים כל הדרך הביתה / ולפעמים הוא מתנגן לי בראש / כשאני עוצם עיניים בלילה". ה"שיר" שהילדים שרו לו אינו שיר ערש, אלא שיר גנאי המבוסס על שונותו. המוזיקה, שהייתה אמורה להיות מקום בטוח, הושחתה על ידי הילדים בשכונה והפכה לכלי נשק. הזיכרון החברתי הזה פוצע וממשיך להדהד אצל הדובר המבוגר בלילות, ומראה שהטראומה אינה נעלמת בקלות.

בחלקו האחרון של השיר, כהן משרטט פסיפס של זיכרונות ילדות משנות ה-90 וה-2000 ("גלידה שקל תשעים", אופניים גדולים, מכולת בשכונה). השכונה מתוארת כמקום מוזנח ("ספסל שמתפרק ואף פעם לא מתקנים") וכזירה שיש להתחמק ממנה ("להתחמק מהילדים שמעשנים בגינה").

התיקון הגדול מגיע מתוך ההבנה הבוגרת: ה"מישהו האחר" שהוא כל כך רצה להיות, המבוגר החזק והבטוח בעצמו – הוא למעשה הוא עצמו כיום, מי שהצליח לשרוד את תל גיבורים ולצמוח מתוכה.

העיבוד וההפקה המוזיקלית הוא שילוב של פופ-אקוסטי עם נגיעות בוסה נובה קלילות,.המקצב הזה מייצר תחושה של נסיעה, חופש, ואולי אף נוסטלגיה מתוקה, אבל נשבר לתוך התפרצות רוק גיטרות דרמטית – המבטאת שבפנים מתחוללת סערה. המקצב הלטיני מפנה את מקומו לטובת כניסה עוצמתית של תופים וגיטרות חשמליות

חן כהן מגיש את הבתים בקול חם, מאוד אינטימי. השירה שלו נקייה ממניירות, משדרת פגיעות במיוחד בשורות כמו "אני כל כך כועס מול המראה". כשהוא חוזר להיות הילד ההוא באותו רגע.

בעולם מוזיקלי שנוטה לעיתים קרובות לייפות את הילדות או לעסוק בשירי אהבה סטנדרטיים, חן כהן מביא אל השולחן נושאים מושתקים כמו שנאה עצמית של בנים, דימוי גוף גברי פגוע וחרדה חברתית.

החיבור בין ההפקה המוזיקלית הקצבית של "מעין בוסה" לבין הטקסט הטראומטי יוצר שיר מאוזן, שאינו נשארת במקום המדוכא, אלא הופך את הכאב לחגיגה של הישרדות וניצחון הרוח. זהו שיר חובה לכל מי שהרגיש אי פעם שונה, שמנמן, חרדתי או לא שייך, ותזכורת חזקה לכך שהבית האמיתי שאנחנו מחפשים נמצא בסופו של דבר בתוכנו.

חן כהן תל גיבורים

שמש בעיניים

ותיקים על הגב

כל הדרך הביתה

עדיין ריק

ואני שוב מאוהב

משחקים כדורגל למטה

שוכב במיטה, מול הסדרה

אוכל את עצמי ואת כל מה שבא

אני כלכך כועס מול המראה

וזה פצע פתוח

תל גיבורים

עולה על קו חמש תל אביב

הולך לים

מוריד ת׳חולצה

איך הייתי רוצה, איך הייתי רוצה

להיות אתה

הכי קשה בעולם

וכמה אשמה

בתוך הגוף הזה

איך הייתי רוצה

להיות אתה

ויש ת׳שיר הזה ששרו לי אז

הילדים כל הדרך הביתה

ולפעמים הוא מתנגן לי בראש

כשאני עוצם עיניים בלילה

תל גיבורים

מה שלא חושף לא רואים

הולך לים…

אופניים גדולים

גלידה שקל תשעים

מסתכל מהחלון בבית בלי ההורים

הצגות וטקסים

חלומות רחוקים

וספסל שמתפרק ואף פעם לא מתקנים

המכולת בשכונה

תחנה אחרונה

להתחמק מהילדים שמעשנים בגינה

לצאת מתל גיבורים

על קו חמש תל אביב

הולך לים…

חן כהן פייסבוק