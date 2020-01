יש כאן פניה דרמטית שמקורה בטראומה. לפי הקומוניקט שנשלח – כלומר המידע החוץ שירי וגם לפי הקליפ – השיר מתבסס על מערכת יחסים בין אם חולת מאניה דיפרסיה המאיימת להתאבד בנוכחות בתה. מי שמאזין ללא הרקע הזה, יכול לקחת את השיר למקום שלו או לתרגם חפשית: "תתרחק / אל תצעק עלי/ אל תשקר כדי להשיג את מה שאתה צריך/ אינך רואה שאבדתי ללא עקבות?/ הייתה תקופה שהחזקת אותי חזק/ "ולחשת" לעולם לא ניפרד/ ליבי המשיך לפעום/ העיניים שלך היה חלולות/ נראה שהם ראו מספיק/ איזה חלק אני משחקת בסצנה הזו?"

מוסיקלית, חן לוי יצרה שיר פופ אלטרנטיבי שכמו לקוח מסצינת במחזמר – מבנה בעל מתח דרמטי, קול שמגיע מעומק של תחושה, משתנה בגווניו בצורה פונקציונאלית. העיבוד הפופ אלקטרוני הסהרורי מייצר מתח המוליך את הדרמה האישית לאורך הסיפור והשאלות שעולות שמעלה הדוברת . Which part I’m playing in this scene?

?Are you still you?/ Can I be I המוסיקה והקול הגבוה הזכירו לי זמרת-יוצרת כמו קייט בוש, שבנתה סיפורים על הבעה הפורצת לא רק ממיתרי הקול אלא מהמעמקים שמתחתיו. חן לוי הצליחה ללכד את כל המרכיבים כדי להעניק לסיפור האישי עומק כמו גם מימד דרמטי שאינו משקר.

*** זהו הסינגל השני מתוך אלבומה השני של חן לוי The Two Movements Of Life.

תסריט ובימוי קליפ: חן לוי צלם ראשי: ארבל רום

Stay away/ Don't scream at me

Don't lie to get what you need

Can’t you see that I’m lost without a trace?

There was that time you held me tight

"And whispered “we will never part

My pulse kept beating up your eyes were hollow

Seemed they saw enough

Which part I’m playing in this scene?

?Are you still you?/ Can I be I

Stay away. Don't scream at me

Don't lie to get what you need

Can’t you see that I’m lost without a trace?

Remember standing on the edge

"I grabbed you tight “you won't be free

My eyes were pumping out

?Your hands were sweaty , couldn't hold, you see

Which part I’m playing in this scene?

?Are you still you?/ Can I be I

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: