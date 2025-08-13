חנן בן ארי גל עיניי

גל עיניו תופס בהאזנה ראשונה כמו הרבה שירים לפניו. חנן בן ארי – יודע לחבר את הלב עם מנגינתו. זה הוא. לא פחות, לעיתים – יותר. השיר מתאר מסע פנימי של אדם המתמודד עם משבר, אובדן כיוון, ושאלות של זהות, אמונה ותכלית.

השיר נע בין ייאוש לתקווה, בין חיפוש שקט לבין סערה מתמדת. חנן בן ארי משתמש במוטיבים חוזרים, במיוחד הפזמון "גל עיניי", שמדגיש חוויה של עיוורון רגשי או רוחני. יש בשיר שילוב בין שפה יום-יומית (כמו "אנ'לא יכול") לבין ביטויים תנ"כיים ומטאפורות נשגבות, מה שיוצר תחושת מסע בין הארצי לשמיימי.

בפתיחת השיר חנן מתאר שתיקה עמוקה – לא רק חיצונית אלא פנימית, למעשה – קיפאון רגשי, אולי אחרי תקופה של ניסיון להיאחז במשהו ולבסוף ויתור. הוא אירוני במשפט : "הכול לפי הספר" – ניסיון לעקוב אחר כללים, אך הם לא עוזרים, גם מתבטא בסרקזם – "מוסר לפחד ד"ש" בניסיון להתגבר על הפחד, אך בעומק יש תחושת אובדן ושליטה שהלכה לאיבוד ("איבדתי את הדרכון"). מלכודת רגשית או רוחנית – אי אפשר להיכנס למקום בטוח, וגם אי אפשר לברוח.

הפזמון: "גל עיניי…" מזכיר את הביטוי התנ"כי "גַל עֵינַי וְאַבִּיטָה נִפְלָאוֹת מִתּוֹרָתֶךָ" (תהילים קי"ט 18) – בקשה להסיר את "העיוורון", לראות את האמת. כאן המצב הפוך – "כבר לא מסוגל לשמוע / לא יכול לראות" – הבנאדם מרגיש חסום מנטלית ורוחנית.

"כל חלום מתחיל בחי״ת" – משחק לשוני על האות ח’: חיים, חור, חייל, חלום, חטא – כולם מושגים טעונים. השיר רומז שכל התחלה (חלום) נובעת גם ממשהו שבור – כאב, פצע, חטא. "זה לא שלך להתחרט" – אמירה עמוקה על קבלה עצמית וכניעה לגורל/תסריט אלוהי.

"עכשיו תרגיש איך לב בועט" – תהליך של התעוררות – הלב חוזר לפעום, להרגיש. לאחר תקופה של דקלום וציטוט – הגיע הזמן לחוות באמת, לא רק להבין בשכל.

"הימים האלה מגלים הכול…" בן ארי מתאר תקופה של חשיפה, של סערות. ברגע שיש שקט – מגיע "גל גדול" נוסף – חזרה אל הדימוי המרכזי של הגל – רגש, אלוהים, כאב, אמת.

בסיום: "אשא עיניי אל ההרים..." ציטוט ישיר מתהילים קכ"א: "מֵאַיִן יָבֹא עֶזְרִי?" שאלה פתוחה, קיומית, שבסוף השיר לא מקבלת תשובה – כי האדם עדיין נמצא בתהליך החיפוש.

השיר הוא מסע של אדם שחווה קריסה פנימית. הוא ניסה לחיות "לפי הספר", ניסה להתמודד, ניסה להאמין – אבל נשאר עם כאב, עם תחושת חוסר ראייה והבנה.

ובכל זאת – יש זרעים של תקווה: "עוד יהיה לך טוב", "עכשיו תרגיש איך לב בועט". חנן בן ארי לגמרי אמיתי עם הכאב, מבין שגם כשלא רואים כלום – לפעמים דווקא אז נפתח הלב באמת.

בן ארי מספר סיפור גם דרך הלחן – המלודיה עולה ויורדת בהתאם למתח הרגשי של הטקסט. לעומת פופ ישראלי טיפוסי, שבו משתמשים לעיתים קרובות באותם שלושה-ארבעה אקורדים פשוטים, חנן מרחיב את השפה ההרמונית בשינויי סולם תוך כדי השיר או שימוש במודולציות דרמטיות. חנן לא שר "יפה" במובן הקלאסי – הוא משתמש בקול שלו ככלי הבעה דרמטי:הוא עובר משירה שקטה לדרמטית עוצמתית – מה שמעצים את החוויה המלודית.

המנגינה בפזמון נשמעת כמעט כמו תפילה – פשוטה אבל לא שטוחה. ההרמוניה מסתובבת סביב מתחים – יצירה של אווירה מלנכולית־רוחנית שמשתחררת בשירת רבים מרימת רוח בסיום.

זהו שילוב לא שגרתי בין עומק טקסטואלי, מורכבות הרמונית, ומלודיה מתפתלת שמגשימה את החוויה הרגשית. בן ארי הוא לא רק כותב שירים – הוא מעצב מסע רגשי־רוחני דרך הצליל.

חנן בן ארי גל עיניי

זמן שלא דיברתי, מותר לי גם לשתוק

מה שהלב יודע, כבר אי אפשר למחוק

ולא מזמן ויתרתי, רציתי קצת לישון

אנ׳לא יכול לשמוע, אנ׳לא יכול לראות

הכל לפי הספר, היום אני חדש

מחר יהיה בסדר, מוסר לפחד ד״ש

בדרך אל הבית, איבדתי את הדרכון

אז אין כניסה אלייך, ואין איך לצאת מפה

גל עיניי גל עיניי גל עיניי

גל עיניי גל עיניי גל עיניי

כבר לא מסוגל לשמוע

כבר לא יכול לראות

כל חלום מתחיל בחי״ת

כמו החיים כמו חור בלב

כמו שמי הטוב חייל בודד

זה לא בושה להתמודד

ואלוהים המהפנט

יושב למעלה מתסרט

זה לא שלך להתחרט

כל חלום מתחיל בחטא

עוד יהיה לך ט-ו-ב

עוד יהיה לך ש-ק-ט

שנים למדת לצטט

עכשיו תרגיש איך לב בועט

גל עיניי גל עיניי גל עיניי

גל עיניי גל עיניי גל עיניי

כבר לא מסוגל לשמוע

כבר לא יכול לראות

הימים הימים הימים האלה

מגלים הכל

עד שמצאתי שקט

בא עוד גל גדול

כל חלום מתחיל בחי״ת

כמו החיים כמו חור בלב

כמו שמי הטוב חייל בודד

זו לא בושה להתמודד

עוד יהיה לך ט-ו-ב

עוד יהיה לך ש-ק-ט

שנים למדת לצטט

עכשיו תרגיש איך לב בועט

גל עיניי גל עיניי גל עיניי

גל עיניי גל עיניי גל עיניי

כבר לא מסוגל לשמוע

כבר לא יכול לראות

אשא עיניי אל ההרים

מאין מאין יבוא עזרי

אשא עיניי אל ההרים

מאין מאין יבוא עזר

