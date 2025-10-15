חנן בן ארי השיבנו‎

השיר מבוסס על פסוק מתוך מגילת איכה פרק ה', פסוק כ"א – "השיבנו ה' אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם" הוא יצירה מינימליסטית, רוחנית ומעוררת מחשבה, המשלבת בין קינה עתיקה, תפילה יהודית מסורתית, לבין רעיונות מודרניים על חירות. השיר כולל קטע מדובר באנגלית, שנשמע כמעט כדרשה או נאום, המדגיש את רעיון החירות כמתנה שמקורה באל ולא במעשה אנושי.

"השיבנו ה' אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם" – פסוק שמסכם את מגילת איכה, שנאמרת בט' באב – היום שבו מציינים את חורבן הבית והגלות. זו תפילה לחזרה – גם גיאוגרפית (לציון), גם רוחנית (לקשר עם אלוהים), וגם פנימית (לחיים שלמים יותר). "חדש ימינו כקדם" – בקשה לא רק לחזור, אלא להחיות מחדש את הימים שבהם היינו שלמים, קרובים, חופשיים.

הכפלת המילים – "השיבנו… ונשובה… השיבנו…" החזרה הזאת יוצרת מנטרה רוחנית: תחינה שמתנגנת בלב, מתמשכת, חסרת סיום.במוזיקה של חנן בן ארי, החזרתיות הזו מדגישה געגוע עמוק, ותחושת ריחוק מהמקור, ומהבית, מהאל, מהחירות.

המוזיקה פשוטה ואיטית: אווירה מדיטטיבית, כמעט כמו שירת קודש. אין הפקה כבדה, רק קול נקי, כמעט ערום. הביצוע של חנן בן ארי טעון ברגש, אבל מאופק – שומר על מתח רגשי גבוה בלי לפרוץ. הבחירה במינימליזם מוסיקלי מדגישה את הכאב והתקווה שבתפילה הזו.

"You know what the world thinks? The world thinks freedom is something you work for./ Freedom is a gift from heaven…"

הקטע באנגלית (סימפול מתוך הקלטה של ר׳ שלמה קרליבך) מציב ניגוד בין תפיסת העולם החילונית-מערבית של חופש (כמשהו שיש להרוויח, לכבוש, לדרוש), לבין תפיסה אמונית: החירות היא לא פרס, אלא מתנה שמימית. נאמר בו שאפילו תחת דיכוי, גז, סיביר, כלא, יהודים יכולים להיות חופשיים באמת אם יש להם חירות פנימית שנובעת מאמונה. האמירה מאתגרת את ההבנה הרגילה של חופש – לא כחירות גופנית, אלא חירות רוחנית.

מעניין שחנן בוחר לשזור קטע באנגלית בתוך שיר עברי־תנ"כי. זה יוצר גשר בין עולמות: בין הקודש ליהדות הגולה, בין הטקסט הקדום לבין תפיסה אמריקאית של חירות (שנשענת על דת ואינדיבידואליזם). הקול המדבר באנגלית נשמע כמעט כמו דרשן/מורה, ומחזק את התחושה שהשיר הוא שיעור רוחני.

"השיבנו" של חנן בן ארי הוא קריאה רוחנית לחזרה למקור, לאלוהים, לעצמנו, לבית ולחירות פנימית אמיתית. זה לא שיר קינה בלבד, אלא שיר של תקווה מתוך שבר. חנן מדגיש שהחופש אינו תלוי בנסיבות החיצוניות אלא במהות הרוח הפנימית של האדם. במובן הזה, השיר יושב בדיוק על הציר שבין מגילת איכה לבין תודעת גאולה: אנחנו אולי בגלות, אבל החירות האמיתית – היא האפשרות לשוב לעצמנו. השילוב בין מוסיקה אמונית בקצב איטי ובין אמירה מפוכחת חובר ליצירה עמוקה שמחברת בין קודש לחול, בין רגש למחשבה.

צילום: ירדן רוקח

חנן בן ארי השיבנו‎

השיבנו

השם אליך ונשובה

ונשובה

השיבנו השם

חדש

חדש ימינו

חדש ימינו כקדם

ונשובה

השיבנו

You know what the world think the world thinks freedom is something you work for.

Freedom is a gift from heaven.

You can't get it if God didn't give it to you you don't have it.

And if you have it, nobody can take it away, right?

Ask Jews, Got a gift from God Freedom

They can put us in gas chambers can put us in prison.

They can sit in Siberia. They're still free.

Freedom is a gift from heaven.

השיבנו

השם אליך ונשובה

ונשובה

השיבנו השם

חנן בן ארי פייסבוק