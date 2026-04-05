השיר ששרים בדואט חנן בן ארי ופאר טסי הנבנה כמענה רגשי קולקטיבי למציאות של משבר, ובמיוחד על רקע תקופות מתוחות כמו מלחמה.

המילה “הלוואי” שחוזרת כמעט באובססיביות אינה עמדה אלא משאלה אקראית. השיר לא מתיימר לפתור אלא לבטא כמיהה פשוטה לעולם אחר. השיר נע כל הזמן בין: מציאות מלחמתית – “פצצות נופלות פה מהשמיים” לבין אינטימיות זוגית – “אבל איתך זה כמו לזכות בלוטו”.זה יוצר ניגוד בין כאוס חיצוני מול עוגן אישי.

השיר עובד כמו תפילה, קריאה קולקטיבית, מנטרה ציבורית. מרביתו – אידיאליזציה של פתרונות: “בלי טילים בשמיים / בלי שנאה בעיניים”, “שיכולנו לסלוח גם לאויב”, שורות שמנסחות תקווה אוניברסלית, רצון לשלום, סליחה ואמון, אבל הן גם מאוד כלליות ופשוטות

מצד אחד השיר נגיש לכולם, מדבר בשפה פשוטה, מאפשר הזדהות רחבה מצד שני הטקסט עלול להישמע פופוליסטי, מציע פתרונות נאיביים למציאות מורכבת, פחות נכנס לעומק קונפליקט אמיתי. כלומר: הכותבים בוחרים ברגש משותף על פני מורכבות.

יוצאים מן הכלל רגעים שבהם השיר כן מתעמק: “הלוואי שהיינו אנחנו בלי לצלם”, “שנפתח את הפצע בלי לדמם” – ביקורת על מציאות מתועדת/רשתית, ניסיון לגעת באמת רגשית, אלו רגעים שנותנים עומק מעבר לסיסמאות.

השיר קליט מאוד, מבנה פזמון־חוזר שמזמין שירת רבים, הפקה שמחברת בין פופ, ים תיכוניות, קצב מיד טמפו שעולה על נתיב מרכזי ש“מתוכנן” להיות: מושמע, מושר, ומשוכפל רגשית בציבור. השילוב בין חנן בן ארי ופאר טסי יוצר איזון רגשי עוצמתי בין אישי לעממי.

השיר קליט מאוד ומחבר קהל, מצליח להיות רלוונטי לזמן ומבטא צורך בתקווה בביצוע חזק ואפקטיבי. חסרונותיו פשטנות רעיונית לעיתים, טקסט שנשמע כמו סיסמאות, פחות עמוק לעומת שירי מחאה/כאב מורכבים.

“הלוואי” הוא לא שיר שמנסה לנתח את המציאות אלא שיר שמנסה להחזיק את הלב מעליה. הוא עובד כי הוא פשוט, חוזר על עצמו, והוא נותן קול למה שהרבה אנשים מרגישים, אבל באותה מידה, הוא מוגבל לעולם של משאלות

ולא נכנס באמת אל תוך המורכבות של מה שקורה.

חנן בן ארי ופאר טסי הלוואי

הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב

הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב

הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב

בלי תופעות הלוואי

בלי טילים בשמיים

בלי שנאה בעיניים

הלוואי

הלוואי שיכולנו לסלוח גם לאויב

הלוואי שיכולנו לבטוח להתאהב

אמן הלוואי

בלי טילים בשמיים

בלי דמעות בעיניים

הלוואי

הלוואי שלא ייגמר

שיבוא הקיץ מהר

ונוכל סוף סוף להתחיל מחדש

נקי מלוכלך הלוואי

שהכל יחזור למקום

ניפגש נשיר בירקון

ונוכל סוף סוף

להתחיל מחדש

נקי מלוכלך הלוואי

הלוואי שהיה בי הכח להפסיק לעשן

הלוואי שהיה בי כינור שימשיך לנגן

בלי לחשוב פעמיים

מנגינה משמיים

שתבוא כל יומיים

הלוואי

הלוואי שהיינו אנחנו בלי לצלם

הלוואי שנפתח את הפצע בלי לדמם

להמתיק את המלח להפסיק לשקר לך

לנסות לפצח כוונת המשורר

הלוואי שלא ייגמר

שיבוא הקיץ מהר

שנוכל סוף סוף להתחיל מחדש

נקי מלוכלך הלוואי

שהכל יחזור למקום

ניפגש נשיר בירקון

ונוכל סוף סוף

להתחיל מחדש

נקי מלוכלך הלוואי

זה לא נורמלי

שפצצות נופלות פה

מהשמיים

כשאני באוטו

אבל איתך

זה כמו לזכות בלוטו

זה לא נורמלי

שאת לא פוחדת

זה לא נורמלי

שאת עוד נשארת

זה לא נורמלי אבל זה אנחנו

הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב

בלי תופעות הלוואי

בלי טילים בשמיים

בלי שנאה בעיניים

הלוואי

הלוואי שיכולנו לסלוח גם לאויב

הלוואי שיכולנו לבטוח להתאהב

אמן הלוואי

בלי טילים בשמיים

בלי דמעות בעיניים

הלוואי

הלוואי שלא ייגמר

שיבוא הקיץ מהר

ונוכל סוף סוף להתחיל מחדש

נקי מלוכלך הלוואי

שהכל יחזור למקום

ניפגש נשיר בירקון

ונוכל סוף סוף

להתחיל מחדש

נקי מלוכלך הלוואי

הלוואי שהיה בי הכח להפסיק לעשן

הלוואי שהיה בי כינור שימשיך לנגן

בלי לחשוב פעמיים

מנגינה משמיים

שתבוא כל יומיים

הלוואי

הלוואי שהיינו אנחנו בלי לצלם

הלוואי שנפתח את הפצע בלי לדמם

להמתיק את המלח להפסיק לשקר לך

לנסות לפצח כוונת המשורר

הלוואי שלא ייגמר

שיבוא הקיץ מהר

שנוכל סוף סוף להתחיל מחדש

נקי מלוכלך הלוואי

שהכל יחזור למקום

ניפגש נשיר בירקון

ונוכל סוף סוף

להתחיל מחדש

נקי מלוכלך הלוואי

זה לא נורמלי

שפצצות נופלות פה

מהשמיים

כשאני באוטו

אבל איתך

זה כמו לזכות בלוטו

זה לא נורמלי

שאת לא פוחדת

זה לא נורמלי

שאת עוד נשארת

זה לא נורמלי אבל זה אנחנו

חנן בן ארי פייסבוק

פאר טסי פייסבוק