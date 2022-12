טד רוזנטל מנגן גרשווין ומונק

לא הייתי צריך לחכות לסולו הנפלא של "Rhapsody in Blue" כדי להבין את החיבור של הפסנתרן טד רוזנטל לגרשווין. ארבע השעות של הטריו שלו במועדון גריי בת"א במסגרת מופעי קהילת הג'אז ההישראלית בניהולו של ברק וייס, היו אחת מחוויות פסנתר הג'אז הייחודיות והמענגות ששמעתי מעודי. הערב הארוך התחלק לשני סבבים, בשניהם ניגן בטריו וצירף אורחים. בראשון – שהוקדש לגרשווין התארח רוברט אנצ'יפולובסקי בסקסופון בריטון, בשני – מוסיקה של טלוניוס מונק הצטרף לשלישיה יובל כהן בסקסופון סופרן. בשני החלקים ניגן רוזנטל קטעים מ – Dear Erich, אופרת ג'אז שכתב בהשראת כ-200 מכתבים שנכתבו בגרמניה בין השנים 1938 ל-1941 על ידי הרטה רוזנטל לבנה אריך, אביו של טד.

לטד רוזנטל יש חיבור אולטימטיבי לגרשווין. זה הרבה מעבר להשפעה. זה ה-די.אנ.איי המוסיקלי שלו. רוזנטל ניגן בעבר "רפסודיה בכחול" של ג'ורג' גרשווין עם תזמורות סימפוניות וג'אז, וגם הקליט גרסה לטריו ג'אז כחלק מאלבום שכולו גרשווין. כפסנתרן מיומן של ג'אז ומוזיקה קלאסית הוא הוא מהלך על הקו בין העולמות.

השלישייה ניגנה כמה משירי הפופ המוכרים של גרשווין. הנגינה של טד רוזנטל מרתקת – סוג של מאשאפ רעיוני אחד גדול. יש לו גישה של פסנתרן קלאסי לחומר ומיומנות של מוזיקאי ג'אז ליגת על המאפשרת לו "לסטות" לדרכי הג'אז הצדדיות שלו. רוזנטל הוא פסנתרן בעל מיומנות וטכניקה נדירות, מעין מוזיקאי של מוזיקאי שמאזן טכניקה, ורגש. הוא מריץ מקצבים מורכבים, נגינתו מסחררת, בעל מגע מלודי ואלתורים יצירתיים. בחלק הזה של המופע הצטרף לאורן הרדי בבס וליונתן רוזן המצוין בתופים הסקסופוניסט רוברט אנצ'יפולובסקי בסקסופון בריטון בשני קטעים ותרם צבע חיוני לטריו.

טד רוזנטל Rhapsody In Blue

טד רוזנטל טריו Let's Call The Whole Thing Off

טד רוזנטל טריו I Loves You Porgy

טד רוזנטל טריו עם האורח רוברט אנצ'יפולובסקי – So Wonderfull

טד רוזנטל טריו Love Walked In

טד רוזנטל טריו עם האורח רוברט אנצ'יפולובסקי – Lady Be Good

בחלק השני, שהוקדש לתלוניוס מונק, הצטרף לטריו של רוזנטל יובל כהן בסקסופון סופרן. מוזיקאים רבים פירשו את יצירותיו של מונק, אך מעטים לקחו סיכונים רבים כמו טד רוזנטל ב – Images of Monk. במקום לנקוט בגישה טיפוסית ליצירותיו של מונק, הוא לקח את המהות שלהן, חידש אותן, והרחיב אותן בדרכים פרועות לעתים קרובות, בצורה של סוויטה מתמשכת, עם קטעי ביניים קצרים, המחברים את הכל יחד. זה ללא ספק אחד הפרויקטים החשובים ביותר של טד רוזנטל כפסנתרן יוצר, וכמוביל של הרכבים. רוזנטל לקח הרבה חירויות מרעננות בנגינת סולו פנטסטית, והוסיף כמה קטעים מקוריים מאופרת הג'אז שלו – Dear Erich. רוזנטל הראה במהלך הערב, שהוא פסנתרן סולו מובהק בשתי ידיו ואפילו לא צריך בס או תופים כדי לייצר את הסווינג המיוחל.

טד רוזנטל סולו Round Midnight

שלישיית טד רוזנטל עם יובל כהן Ruby My Dear

*** טד רוזנטל הוא אחד מפסנתרני הג'אז המובילים בדורו. זוכה הפרס הראשון של תחרות הפסנתר הג'אז הבינלאומית של Thelonious Monk בשנת 1988, טד הופיע ברחבי העולם, הן כמנהיג והן לצד ענקי ג'אז רבים, כולל גרי מאליגן, ארט פארמר, פיל וודס, בוב ברוקמאייר, וג'ון פאדיס.

טד הוציא שנים-עשר תקליטים כמוביל, הכוללים גישות מוזיקליות חדשות בטיפול בסטנדרטים אמריקאים, מנגינות ג'אז ונושאים קלאסיים, כמו גם יצירות מקוריות שלו.

יכולתו של טד לתקשר את ההיבטים היצירתיים והאנליטיים של הג'אז הגיעו לזירה החינוכית: הוא מחזיק במינויים בפקולטה בבית הספר ג'וליארד ובבית הספר למוזיקה במנהטן, וכן לימד בקווינס קולג' ובאוניברסיטת ניו סקול.

הופעה ראשונה: גרשווין אורח: רוברט אנצ'יפולובסקי

Strike Up The Band

Let's Call The Whole Thing Off

I Love You Porgy

Love Walked In

Rhapsody In Blue – Solo Piano

Lady Be Good – Quqrtet with guest Robert Anchipoilovsky

"Always Believe / You Make Me Laugh – From Jazz Opera "Dear Erich

So Wonderful – Quqrtet with guest Robert Anchipoilovsky

הופעה שניה – טלוניוס מונק אורח: יובל כהן

I Mean You

Ruby Ny Dear

San Francusco Holiday

"Everything My Father Never Told Me/ We Are Married – From Jazz Opera "Dear Erich

Ask Me Now – Duo with Yuval Cohen

Panaconica

Round Midnight – Solo

Well You Needn't

פסנתרן הג'אז טד רוזנטל