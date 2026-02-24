טוהר קדוש סוף פואטי

השיר "סוף פואטי" של טוהר קדוש הוא בלדה אפלה על אחיזה נואשת באהבה שכבר איננה דרך טקסים, פנטזיות ופולחן רגשי. העיבוד האלקטרוני העדין, בקצב מיד־טמפו איטי, יוצר תחושת לופ מתמשך גם מוזיקלית וגם נפשית. זו לא דרמה מתפרצת, אלא שחיקה איטית בתוך מעגל שלא נסגר.

"תולה את התקוות שלי / שמלות כלה על קולבים" – הדימוי חד ומצמרר. שמלת כלה היא סמל לשיא רומנטי עתידי, אך כאן היא תלויה, ממתינה, כמעט מאובקת. זהו פולחן של פוטנציאל.

הדוברת אינה חיה את האהבה – היא מתכוננת אליה, שוב ושוב. היא מחזיקה את המרחב, כמו כוהנת של רגש שאינו מתממש. "סופרת פוטנציאלים / אוספת כוכבים" במקום אדם ממשי היא אוספת אפשרויות. הכוכבים הם משאלות, לא מציאות. יש כאן נואשות להאמין בסימנים.

"אני חלמתי על פריז / אתה רעדת מפחד" – פריז מייצגת רומנטיקה, תעוזה, חיים גדולים. הוא מפוחד, מהסס, מחפש זהות. "אתה היית הבחירה / אני הייתי אפשרות" מבחינתה – הוא המרכז. מבחינתו – היא רק אחת מן האפשרויות. הפער הזה הוא שורש הכאב.

"בכל פעם שהלכת / ומצאת חדשה" – הוא נע קדימה. היא נשארת. היא מתארת את מצבה כמלחמת התשה — מאבק שאין בו הכרעה, רק עייפות.

"עם הזמן / זה לא אותנטי / לבקש לי / סוף פואטי" – הרצון ל"סוף פואטי" הוא בעצם ניסיון לייפות מציאות. היא מבינה שהבקשה לסיום יפה היא עוד טקס, עוד סיפור שמנסה להצדיק כאב.

"והלופ / אוי איך אני בלופ" – המוסיקה תומכת בתחושה זהו בחזרות אלקטרוניות, אווירה מחזורית, קצב שלא מתפרץ אלא מסתובב סביב עצמו.

"עשיתי זימונים / קראתי בקפה" – כאן הפולחן הופך מפורש: זימונים, קריאה בקפה, אמונות טפלות. ניסיון לשלוט בגורל דרך סימנים. "אני מביאה את החמור אל הבאר הוא לא שותה" – היא עושה הכו, אבל אי אפשר לגרום למישהו לאהוב. זה שיא ההכרה בחוסר האונים.

"ואני רוצה לנטוש את הספינה הזאת" – הספינה היא הקשר, אך גם הזהות שהיא בנתה סביבו. לנטוש זה לוותר לא רק עליו, אלא על הסיפור שסיפרה לעצמה

העיבוד האלקטרוני העדין יוצר תחושה של חלל סגור. אין תופים דרמטיים או שיאים גדולים אלא דופק פנימי. השירה אינה צועקת. היא כמעט מדווחת על הכאב, וזה מה שהופך אותו לעמוק יותר. הלופ המוזיקלי מדמה מחשבה טורדנית אותו רגש, אותה תקווה, אותה אכזבה – שוב ושוב.

"סוף פואטי" הוא שיר אותנטי שטוהר קדוש שרה בעידון רגשי מאופק על הצורך הנואש להיאחז באהבה שאיננה דרך טקסים, סימנים וסיפורים רומנטיים. הדוברת מתפקדת כמו מאמינה אדוקה באל של אהבה חד־צדדית, עד שהיא מתחילה לפקפק באמונה עצמה.

זהו רגע של התפכחות – להבין שאין סוף פואטי, יש רק אמת. והאמת היא שלפעמים צריך להפסיק את הלופ, גם אם זה שובר את הסיפור שחלמת לחיות.

טוהר קדוש סוף פואטי

זאת התחלה של עוד סיפור זול

שהפך לאגדה

אני

יודעת להחזיק את המרחב לאהבה

אני

תולה את התקוות שלי

שמלות כלה על קולבים

אני

סופרת פוטנציאלים

אוספת כוכבים

עמדתי במקום

אבל היו לי חזיונות

אתה

היית בעיה ולי היו הפתרונות

אני נתתי לך תפקיד שאתה לא רוצה לקחת

אני חלמתי על פריז

אתה רעדת מפחד

אתה חיית על הקו

אתה חיפשת עוד זהות

אתה

היית הבחירה

אני הייתי אפשרות

בכל פעם שהלכת

ומצאת חדשה

כשאני בכלל תקועה במין

מלחמת התשה

עם הזמן

זה לא אותנטי

לבקש לי

סוף פואטי

ואני

רוצה לנטוש את הספינה הזאת

והלופ

אוי איך אני בלופ

אני

קופצת בחישוק

אני יורה

לכל הכיוונים

עשיתי זימונים

קראתי בקפה

אני מביאה את החמור אל הבאר הוא לא שותה

