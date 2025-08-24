האלבום Everywhere I Went, Led Me to Where I Didn’t Want to Be מאת טום גרנן בן 15 השירים זה משלב את שירת הנשמה הייחודית של גרנן עם המנוני פופ אנרגטיים בהפקתו של יוצר ג'סטין טרנטר (דואה ליפה, בריטני ספירס).

האלבום, הכולל את הסינגלים Higher, Shadowboxing ו-Boys Don’t Cry, לוקח את המאזינים למסע של חוסן, חיוביות וכנות רגשית. האלבום, שנכתב בתקופה של שינוי אישי, תוך אימוץ פיכחון, טיפול וצמיחה עצמית, לוכד את טום גרנן באותנטיותו. גם אלבומיו הקודמים Evering Road ו-What If's and Maybes היו אלבומי מספר מספר 1 במצעד האלבומים הבריטי. גרנן הדגיש שהאלבום הוא על אמונה עצמית, אומץ וסיכונים, ועל להגיע למקום בחיים שבו הוא רוצה באמת להיות

מבחינה מוזיקלית, האלבום משלב פופ עם נגיעות של סול, גוספל, פאנק ומזהים בו השפעות מפרינס, ג'ורג' מייקל וגם פרדי מרקורי – כולם אגב, מוזכרים כהשראה מצד גרנן.

. זהו אלבום על צמיחה, ביטוי עצמי ויכולת לקום מחדש – עם קול פתוח, רענן. תמהיל של נוסטלגיה ופופ עכשווי, שמציג את טום גרנן במקום הכי טוב שהוא היה בו מבחינה אישית ומוזיקלית.

טום גרנן Everywhere I Went Led Me To Where I Didn'T Want To Be השיר Full Attention

