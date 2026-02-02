טונה הייתי שם

טונה מריץ ראפ אוטוביוגרפי שמבוסס על נרטיב של מאבק, התמדה וזהות. הוא משלב בין וידוי אישי לבין מסר אוניברסלי של הישרדות וצמיחה.הוא מציג את עצמו כ־ילד פריפריה שחולם על אימפריה – דמות שמגיעה ממקום מוחלש, חסר ביטחון וחסר משאבים, אך עם "ניצוץ" פנימי. – "לא היה לי שום דבר מלבד הניצוץ". הניצוץ הוא מטאפורה לכישרון, תשוקה, או אמונה פנימית – הדבר היחיד שאי אפשר לקחת ממנו.

טונה בונה פרסונה כפולה: מצד אחד: אדם מבולבל, מפוטר, עייף, חסר כיוון. מצד שני: אמן נחוש שמבין שההגה בידיים שלו. המתח הזה יוצר דמות אנושית מאוד, לא גיבור מושלם אלא אחד שנופל וקם

מוטיב מרכזי: "הייתי שם" – החזרה על הביטוי בפזמון יוצרת עוגן רגשי: "הייתי שם כשלא הולך" "אני יודע מה זה לא לדעת". זהו משפט של הזדהות – הדובר אומר למאזין: אני לא מעליך. אני הייתי בדיוק במקום שאתה נמצא בו.

זה הופך את השיר ממונולוג אישי לדיאלוג עם הקהל.

השיר מתאר מסע ממבוי סתום לתנועה בית א': כאוס אבטלה, בלבול, שאלות לאלוהים, חוסר יציבות., בית ב': תובנה "שגיליתי שההגה הוא אצלי" – רגע ההבנה שהאחריות על החיים נמצאת בידיים שלו. בית ג': פילוסופיה של התמדה – "העיקר להישאר בתנועה", לא בהכרח להצליח מיד – אלא לזוז, להמשיך.. זהו מעבר מתודעת קורבן לתודעת עשייה. ההישג האמיתי – לא לעצור. זה מסר בוגר יותר משירי "הכול אפשרי":. לא כל אחד נהיה כוכב, אבל כל אחד יכול לבחור להמשיך. טונה לא מציג הצלחה כהגעה לפסגה בלבד, אלא כתהליך. ("גם היום אני תמיד בתהליך") גם כשהוא כבר מוכר – הוא עדיין "בדרך", מפרק את המיתוס של נקודת סיום.

הוא משתמש בחריזות פנימיות מהירות כמו אימפריה – טבריה ובחזרות קצביות: כ"תן תן תן תן…"זה יוצר תחושת דחיפות – כמו מחשבות שרצות בראש, בדיוק כמו במצב נפשי של לחץ וחלום, משלב שפה אנגלית "ווי סטארטד פרום למטה", דיבור סלנגי כמו "אל תשאל׳תי", משקף אותנטיות, רחוב, יומיום, ממקם את עצמו בתוך מסורת של "מהרחוב לפסגה".

"הייתי שם" הוא שיר על זהות, מאבק יומיומי, אמונה שקטה בעצמך. זה ראפ שלא מתרברב, לא שיר של "תראה כמה אני גדול", אלא פונה למאזין – "בוא, נמשיך ביחד."

הקצב המהיר שמתכתב עם רגאטון יוצר לחץ, אנרגיה, עצבנות, אדרנלין, נסער, מתפרץ, רעב להוכיח – בעצם “מלביש” אופי על הטקסט. ראפר שיושב טוב על הקצב נשמע אמין יותר. כשהזרימה טבעית – המסר נתפס כאמיתי.

טונה הייתי שם

א.

נריץ להיסטוריה פרה ההיסטריה

ילד פריפריה שחולם על אימפריה

להיט בכל סטריאו, חולון, טבריה

עושה להם לקפוץ, קפוץ, יו

חולם להיות בוס, מפלש כוס

לא היה לי שום דבר מלבד הניצוץ

אל תדבר איתי על ה עו״ש

רק להרים ת׳ראש מעל ה (וו-וו…) בוץ

שאלתי את ההוא למעלה

יו, למה כולי בלאגן

אמא שוב אומרת ״טונהמאן, וה גואן״

פיטרו אותי משם ומכאן

אז תפסתי עוד רכבת לאולפן

תן תן תן תן תן תן תן נו נו תן…

תן לי איזה ביט, איזה בום בום באנג

מפציץ, חולם שמישהו ינגן

חולם שהיא תגיד לי כן, כן, כן

פזמון:

הייתי שם כשלא הולך

אני מכיר את זה כשאין אוויר

אני יודע מה זה לא לדעת

לא לדעת מה יהיה איתי

(מה יהיה איתי)

הייתי שם כשלא הולך

למרות הכל בחרתי להמשיך

גאד דאם ניסיתי עוד הפעם

(מה יהיה אי…)

ב.

סטפ, סטפ, צעד צעד,

פנימה, פנימה, זה היעד

עמדתי עמדתי במקום עד

שגיליתי שההגה הוא אצלי (וורום וורום…)

כן הייתי שם כשכל השאר חשבו ״איזה דפוק הוא״

רק כי האמנתי בעצמי שאני שום כלום

מי חשב שיום אחד יבוא יהיה לי קוקו

שרק יתנו ת׳מיקרופון לזבולון – הם יזוזו

מה איתך? ער כל הלילה

מחכה לנס או לחללית שתיקח אותך הביתה

עזוב אותך ההיא, עוד לא יודעת שכדאי לה

אז אם אתה בדאון או קצת עצבני

חיפשת שמש יש רק עננים

מרגיש שזה נמשך ככה כבר שנים

קראתי מה כתבתם לי, גם אני

פזמון

ג.

יאללה להמשיך, להמשיך, להמשיך

גם אם זה מחשיך או מביך – זה הפיך

מה אתה צריך/לא צריך

תן ללב שידריך, גם היום אני תמיד בתהליך

אז אם נתקעת עם השיר

בוטל הטור, נפלה ההופעה

תן לזה לשקוע, תני לזה שעה

העיקר להישאר בתנועה

לחייך, להמשיך

ובפעם הבאה תתן ברבאק

עזוב אותך מזל או קארמה, סבא, אימא, אבא

ואל תביט החוצה כי הלבה – היא לא שמה

עכשיו אנחנו כאן אבל ״ווי סטארטד פרום למטה״

אל תשאל׳תי כמה כמה, אל תשאל גם למה באת

תשאל את נירו, שאל את בן טוב

איך מצאנו כוח להמשיך

איך מצאנו דלק, דרך, שיר

כשהגעתי לשלושים, שיט

פזמון

(להמשיך, להמשיך, להמשיך…)

