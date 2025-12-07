טוני פנצ'לה מנגן ארגוב ומונק

החיים לפעמים משעממים. אתה חייב שינויים. לצאת מהשגרה. להפתיע את עצמך. לפני איזה 14 שנה הגיע לפה הפסנתרן סטפאנו בולאני והפתיע אותנו, כנראה גם את עצמו, כשניגן נפלא סשה ארגוב. אולי זה כבר אינו מפתיע: כתבתי אז – מה חבל שסשה לא יכול לשמוע את הגרסה ל"השמלה הסגולה" של בולאני את ניקו גורי בקלרינט לשיר שלו. עונג אמיתי. השבוע שמענו גם את הפסנתרן האיטלקי טוני פנצ'לה מאלתר על שירים של ארגוב בחלק הראשון של הערב במרכז המוסיקה ביפו, שחלקו השני הוקדש לתלוניוס מונק.

שלישיית פאנצ׳לה ניגנה עיבודי ג׳אז חדשים, שנכתבו במיוחד לערב זה: שירים איטלקיים ישנים ואהובים, לצד כמה מלחניו המופלאים של סשה ארגוב. פאנצ׳לה נשבה בקסם לחני ארגוב כבר לפני עשרים שנה, ומאז חלם לעבד אותם. עכשיו זה קרה סוף סוף.

ארגוב השתמש באקורדים מורחבים, החלפות מובילות, מהלכים מודאליים ורבעי־טון מלודיים – בדיוק החומר שג’אזיסטים אוהבים לעבוד עליו. יש אקורדים בשירים שלו שמזכירים אפילו סטנדרטים של שנות ה־40. המלודיות של ארגוב זזות בחופש בין תנועה צמודה לקפיצות גדולות, לעיתים כרומטיות – מאפיין מובהק של שירים שניתן לאלתר עליהם.

האם ארגוב עצמו התכוון לג’אז? ממש לא. הוא בא מעולם של שנסון, מוסיקה רוסית, תיאטרון, קברט, ורומנטיקה ישראלית של פעם, אבל בישראל של שנות ה־50–60, לא היה “ג’אז” כמו בארה״ב. אז החומרים שלו נכתבו בשפה המקומית עם DNA ג’אזי טבעי. סשה ארגוב הוא בעצם “סטנדרט ג’אז ישראלי” שמחכה לעיבוד. ההרמוניות שלו מזמינות אילתור. המלודיות שלו בנויות לג’אז. לא סתם הסכימו פסנתרנים יוצרים איטלקיים, כמו בולאני ופאנצ'לה, לנגן את המוסיקה שלו.

פנצ'לה בין אם הוא מנגן ברביעייה קלאסית או בדואו עם קלרינט / חצוצרה – מצליח לאזן בין הלחנה, הרמוניה מסורתית לבין אינטראקציה חיה, דינמית, ולעיתים ניסיונית. הוא מנגן לא רק בטריו, אלא גם בקווינטטים עם כלי נשיפה, קלידים, חצוצרות, קלרינט וכו׳ – מה שמראה על גמישות מוזיקלית ורצון לחקור גוונים שונים של ג’אז.

את ארגוב הוא ניגן ביכולת אילתור ועיבוד, כמו מנסה לפרש השירים מחדש, לשנות, להתאים את סגנונו ללחני המלחין הישראלי. התוצאה – כולל שירים איטלקיים וסטנדרטים התעלתה לרמה גבוהה גם גם בזכות עמיר דוד בתופים (מצוין!) ודור סמוכה בקונטרבס.

החלק עם מונק היה מאתגר יותר, במבני השירים, בהרמוניות ,וכאן קיבלנו את כוכב הערב – גרגורי ריבקין בחצוצרה ברמת נגינה שמשייכת אותו לצמרת חצוצרני הג'אז העולמית. מונק עצמו היה פסנתרן בעל סגנון ייחודי, ולכן הפסנתר ברביעייה נושא חלק משמעותי באופי ההרמוני והקצבי. הפסנתר מספק את עולם הצליל המרכזי של מונק: דיסוננסים מבוקרים, דגשים בלתי צפויים, ושפה הרמונית חדה. למרות שמונק עבד לרוב עם סקסופוניסטים, החצוצרה משתלבת היטב בסגנונו בזכות יכולת הדגשה של קווים זוויתיים. זה מה שקבלנו מגרגורי ריבקין בקטעים כמו "פאנוניקה", Ugly Beauty, "אינטרוספקשן" ו – Evidence. תוך הצגת המלודיה בטון עמוק, עם vibrato מינימלי.

נ.ב רמת האקוסטיקה באודיטוריום מרכז המוסיקה ביפו היא מהמשובחות ששמעתי בארץ. אקוסטיקה של אולם קונצרטים היא אחד התחומים המורכבים ביותר בהנדסת סאונד ואדריכלות. המוזיקה באולם הזה נשמעת עשירה, טבעית, ברורה. מסייעת לאווירה מוזיקלית חמימה ועוטפת.

שלישיית וקביעיית טוני פאנצ'לה היא: טוני פאנצ'לה – פסנתר ועיבודים; דור סמוכה – קונטרבס; עמיר דוד– תופים גרגורי ריבקין – חצוצרה

צילומי סטילס: מרגלית חרסונסקי

הפסנתרן האיטלקי טוני פנצ'לה מנגן סאשה ארגוב במרכז המוסיקה ביפו – "אהובתי לבנת צוואר"

הפסנתרן האיטלקי טוני פנצ'לה מנגן סאשה ארגוב במרכז המוסיקה ביפו חצוצרה: גרגורי ריבקין – "דוד שמש ואנטנה גם"

הפסנתרן האיטלקי טוני פנצ'לה מנגן "פאנוניקה" של תלוניוס מונק במרכז המוסיקה ביפו

הפסנתרן האיטלקי טוני פנצ'לה מנגן "אווידנס" שך תלוניוס מונק במרכז המוסיקה ביפו

הפסנתרן האיטלקי טוני פנצ'לה מנגן "אינטרוספקשן" של תלוניוס מונק במרכז המוסיקה ביפו