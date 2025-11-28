כול מי שמאמין שמוסיקת הפופ יכולה להיות פוסט מודרנית מורכבת, איכותית מעניינת ומרתקת בלי לשחק אותה בפלצנות, הכתובת היא הדיסק הזה.של טוקסידומון, ההחבורה מלוס אנג'לס שהתאחדה אחרי שנים ארוכות לצורך הפרוייקט. אחד האלבומים החשובים, הבשלים והמהודקים של ההרכב האוונגרדי־קולנועי, שחזר בו לשיא של ליריות אפלה ואינטליגנציה מוזיקלית.

יש כאן הרבה "תסריטים" שמתורגמים לסאונד במקום לתמiנה עם השפעות וציטוטים מג'אז מיילס דיוויסי, שנסון, מוסיקה אלקטרונית גרמנית, מוסיקה איטלקית, רדיוהד, דיבסי, וולווט אנדרגראונד. החוכמה היא לחבר הקטעים האלה ל"סרט" אחד, ואחרי שמקשיבים לכול האלבום, יש הרגשה שביקרנו בקברט של טוקסידו. זה פרנק זאפה בלי הסרקזם וזה רוקסי מיוסיק בלי רוק. מעין מסע בין רחובות אנגליים, שדרות פריזאיות ופיאצות איטלקיות, שהאוזניים שמחות להצטרף אליו.

זהו אלבום שבו האלקטוני והאקוסטי נפגשים בלי להיאבק. זוהי חזרה לבגרות, אך גם לשורשים הקברטיים־גותיים של ההרכב. הטון של האלבום אפל, מהורהר, אווירתי, אך לעיתים מפתיע בחמימות. האלבום נשמע כמו פסקול של סרט נואר משנות ה־40 שעבר דרך פילטר אלקטרוני מודרני.הרבה צללים, הרבה מרחב, הרבה פסיכולוגיה.

הקולות של וינסט רומאנלי וסטיבן בראון נשמעים כמו מספרי סיפורים, דמויות מתוך חלום אפל, אנשים שמדברים על עצמם יותר משהם שרים, זה מעניק לאלבום תחושת אינטימיות דרמטית אך לא מצועצעת. זהו אלבום שמרגיש כמו לילה גשום בעיר אירופאית, מלווה בפנסי רחוב מעומעמים ובתחושת געגוע לא מוגדר.

Tuxedomoon – A Home Away (live in Paris 2014) טוקסידומון Cabin in the Sky