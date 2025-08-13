טיילור סוויפט הכריזה על אלבום חדש The Life of a Showgirl

טיילור סוויפט הכריזה על אלבום חדש The Life of a Showgirl

הכרזה על אלבומה החדש בפודקאסט של בן זוגה הנוכחי הוא מהלך מעניין תואם את הקו התקשורתי שלה - ללא ראיונות עיתונאיים, אלא הודעות ישירות בין אם דרך הרשתות החברתיות או בהערות שנאמרות על הבמה בין שירים

/5

טיילור סוויפט הכריזה על אלבום האולפן ה-12 שלה, The Life of a Showgirl, לאחר 24 שעות אינטנסיביות של ספקולציות מצד מעריצים.
השמועות החלו בבוקר יום שני, כאשר צוות השיווק של הזמרת פרסם 12 תמונות עם הכיתוב: "חושבת על הרגע שבו היא אמרה 'נתראה בעידן הבא'".
בשעות שלאחר מכן, אתר האינטרנט הרשמי של סוויפט החל ספירה לאחור לשעה 00:12 ET (05:12 BST), כאשר בן זוגה, כוכב ה-NFL טרוויס קלס, אישר שהיא תתארח השבוע בפודקאסט שלו, New Heights.
שם האלבום נחשף על ידי סוויפט עצמה בקליפ ברשתות החברתיות שעקף את הפודקאסט של קלס, והאלבום הועמד להזמנה מוקדמת באתר האינטרנט שלה במקביל.
מי שהזמינו מראש את האלבום קיבלו הודעה לפיה הוא יישלח לפני ה-13 באוקטובר, אך "זה לא תאריך היציאה". תאריך היציאה הרשמי של האלבום טרם אושר.
אלבומה ה-11 של כוכבת הפופ, The Tortured Poets Department, שיצא בשנה שעברה, שבר את שיא ספוטיפיי כאלבום הנשמע ביותר ביום אחד.

הכרזה על אלבומה החדש בפודקאסט של בן זוגה הנוכחי הוא מהלך מעניין עבור סוויפט, שכן חלק ניכר מכתיבת השירים והקטלוג האחורי שלה עסקו במערכות היחסים הקודמות שלה. הכוכבת ידועה בכך שהיא לא נותנת ראיונות אז כל מה שמעריציה שומעים ממנה "הוא ישיר, בין אם דרך הרשתות החברתיות או בהערות שנאמרות על הבמה בין שירים בהופעות שלה, כמו במהלך סיבוב ההופעות האחרון שלה, Eras.

מה הופך את טיילור סוויפט לזמרת הכי פופולארית בכל העולם והזמנםי? 

 

טיילור סוויפט הכריזה על אלבום חדש The Life of a Showgirl

 

טיילור סוויפט פייסבוק

 

share
Like

2 אהבו את זה

share
Like

2 אהבו את זה

גלריית תמונות

שיתוף הפוסט

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הכתבות המומלצות

המשך קריאה לפי סגנונות

כתבות נוספות
ביקורות נוספות
והפתעות נוספות
רק בניוזלטר שלנו

הצהרת נגישות

כל הזכויות באתר שמורות ליוסי חרסונסקי

website: Custom-Sites.com

רגע לפני יציאה - הכתבות המומלצות שלנו:

דילוג לתוכן