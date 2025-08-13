טיילור סוויפט הכריזה על אלבום חדש The Life of a Showgirl

טיילור סוויפט הכריזה על אלבום האולפן ה-12 שלה, The Life of a Showgirl, לאחר 24 שעות אינטנסיביות של ספקולציות מצד מעריצים.

השמועות החלו בבוקר יום שני, כאשר צוות השיווק של הזמרת פרסם 12 תמונות עם הכיתוב: "חושבת על הרגע שבו היא אמרה 'נתראה בעידן הבא'".

בשעות שלאחר מכן, אתר האינטרנט הרשמי של סוויפט החל ספירה לאחור לשעה 00:12 ET (05:12 BST), כאשר בן זוגה, כוכב ה-NFL טרוויס קלס, אישר שהיא תתארח השבוע בפודקאסט שלו, New Heights.

שם האלבום נחשף על ידי סוויפט עצמה בקליפ ברשתות החברתיות שעקף את הפודקאסט של קלס, והאלבום הועמד להזמנה מוקדמת באתר האינטרנט שלה במקביל.

מי שהזמינו מראש את האלבום קיבלו הודעה לפיה הוא יישלח לפני ה-13 באוקטובר, אך "זה לא תאריך היציאה". תאריך היציאה הרשמי של האלבום טרם אושר.

אלבומה ה-11 של כוכבת הפופ, The Tortured Poets Department, שיצא בשנה שעברה, שבר את שיא ספוטיפיי כאלבום הנשמע ביותר ביום אחד.

הכרזה על אלבומה החדש בפודקאסט של בן זוגה הנוכחי הוא מהלך מעניין עבור סוויפט, שכן חלק ניכר מכתיבת השירים והקטלוג האחורי שלה עסקו במערכות היחסים הקודמות שלה. הכוכבת ידועה בכך שהיא לא נותנת ראיונות אז כל מה שמעריציה שומעים ממנה "הוא ישיר, בין אם דרך הרשתות החברתיות או בהערות שנאמרות על הבמה בין שירים בהופעות שלה, כמו במהלך סיבוב ההופעות האחרון שלה, Eras.

