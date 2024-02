טיילור סוויפט מיילי סיירוס SZA ובילי אייליש שליטת הנשים בגראמי 2024

נשים שלטו בגראמי 2024. בראש הרשימה – טיילור סוויפט, בילי אייליש, SZA ומיילי סיירוס שלקחו הביתה את הפרסים הגדולים של הטקס. סוויפט עשתה היסטוריה כאמן הראשון שזכה באלבום השנה בפעם הרביעית עם הפרס עבור Midnights.

מוקדם יותר בלילה, בזמן שאספה את אלבום הפופ הווקאלי הטוב ביותר, היא ציינה סוויפט: "זהו הגראמי ה-13 שלי, שזה מספר המזל שלי". סוויפט ניצלה את ההזדמנות להכריז על יציאת אלבום האולפן ה-11 החדש שלה, The Tortured Poets Department, ב-19 באפריל.

את הפרס לאלבום השנה העניקה לה סלין דיון, שהפסיקה לאחרונה להופיע עקב מחלתה . היא זכתה למחיאות כפיים סוערות. "כשאני אומרת שאני שמחה להיות כאן, אני באמת מתכוונת לזה מהלב שלי", אמרה.

מיילי סיירוס זכתה עבור תקליט השנה ( record of the year) והופעת סולו הפופ הטובה ביותר (pop solo performance) עבור Flowers, -פרס הגראמי הראשון שלה אי פעם. "אני באמת מקווה שזה לא ישנה כלום כי החיים שלי היו יפים אתמול", אמרה במהלך נאומה. היא הוסיפה בסיום: "אני לא חושבת ששכחתי מישהו אבל אולי שכחתי תחתונים!"

?What Was I Made For של בילי אייליש מהסרט "ברבי" נבחר לשיר הטוב ביותר של השנה והשיר הטוב ביותר שנכתב למדיה חזותית. זה היה השיר הראשון מסרט שזכה בפרס מאז My Heart Will Go On של סלין דיון. "ברבי "זכתה גם בתואר פסקול האוסף הטוב ביותר למדיה חזותית.

SZA הובילה את הלילה עם תשע מועמדויות וזכתה בשלוש, במה שהמנחה טרבור נואה כינה "שנה לזכור". היא ביצעה מחרוזת של להיטיה במהלך הטקס, כולל Kill Bill בקטע מלא באקשן. "הגעתי ממש ממש רחוק ואני לא מאמינה שזה קורה", אמרה במהלך נאום מרגש לשיר ה-R&B הטוב ביותר. לאחר מכן היא התבדחה: "אני לא מושכת כשאני בוכה"

האמן החדש הטוב ביותר הוענק לויקטוריה מונה (Victoria Monét) שגם לקחה הביתה את אלבום ה-R&B הטוב ביותר. "אני רק רוצה לומר לכל מי שיש לו חלום, אני רוצה שתסתכל על זה כדוגמה," היא אמרה.

הערב, שהתקיים בלוס אנג'לס, נפתח בהופעה של דואה ליפא ששרה מחרוזת כשהיא מוקפת ברקדנים לבושים למחצה.

טרייסי צ'פמן הופיעה לראשונה מאז 2009 לצד לוק קומבס, שביצע את הלהיט שלה Fast Car בהצלחה גדולה בשנת 2023. "זה היה השיר האהוב עליי עוד לפני שידעתי מהו השיר האהוב ביותר", אמר.הוא הפסיד בפרס על הופעת הסולו הטובה ביותר בארץ לכריס סטייפלטון.

ג'וני מיטשל הופיעה בטקס הגראמי בפעם הראשונה בגיל 80. ברנדי קרליל כינתה אותה "אחד היוצרים המשפיעים והנדיבים ביותר מבחינה רגשית בהיסטוריה האנושית". מיטשל זכה גם בפרס אלבום הפולק הטוב ביותר.

סלין דיון מעניקה את הגראמי לטיילור סוויפט עבור אלבום השנה – Midnights