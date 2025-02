טיילור סוויפט הוכרזה כבעלת השיר הארוך ביותר ב-Billboard Hot 100 עם גרסת עשר הדקות שלה ל 'All Too Well'. מדובר בהקלטה המחודשת האחרונה שלה של האלבום 'Red' מ-2012, 'All Too Well (Taylor's Version)' . זהו השיר השמיני השמיני של סוויפט שנכנס ל-Hot 100, אחרי שירים כמו 'Shake It Off', 'Blank Space' ו-'‘Cardigan’. זה גם השיר ה-30 שלה שמגיע לעשרת הגדולים, מה שהופך אותה לאמנית השישית בהיסטוריה שמגיעה להישג הזה.

משך הגרסה המקורית של 2012 של 'All Too Well' הוא כחמש דקות. בעל השיא הקודם של השיר הארוך ביותר הוא American Pie של דון מקלין של (8:42 דקות) ששהה ארבעה שבועות במקום הראשון ב-1972. סוויפט היא גם האמנית הראשון מזה 20 שנה שיש לה קאבר לשיר שלה שטיפס עד המקום הראשון במצעד הבילבורד אחרי "Candle in the Wind" של אלטון ג'ון שחזר למקום הראשון ב-1997.

סוויפט הוציאה את 'Red (Taylor's Version)' בתחילת החודש כאלבום השני מבין ששת האלבומים שהיא מתכוונת להקליט מחדש.

טיילור סוויפט 'All Too Well' גרסת 2021