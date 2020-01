"Lost In Yesterday" הוא הסינגל הרביעי מתוך אלבום האולפן הרביעי של טיים אימפלה The Slow Rush. בשיר קווין פרקר מתרפק על זכרונות, נוגע באירועים מהעבר שיכולים לרדוף אנשים. הוא רוצה שהמאזינים שינסו להשאיר זכרונות רעים מאחור. השיר הוא המשך לסינגלים מצויינים של אימפלה כמו ‘It Might Be Time‘, ‘Borderline‘ and ‘Posthumous Forgiveness‘. המוסיקה קולחת במנגינה וקצב סוחפים בעיבוד פסיכודלי המבליט קו בס אפקטיבי. ללא ספק אחד השירים הטובים של טיים אימפלה בהפקה מלוטשת – מצליל הסינתים, השירה, ועד לתוכן השיר שתואם את רוח המוסיקה ולהיפך. מה שאומר: רף הציפיות לאלבום החדש הוגבה.

When we were livin' in squalor, wasn't it Heaven?

Back when we used to get on it four out of seven

Now even though that was a time I hated from day one

Eventually, terrible memories turn into great ones

So if they call you, embrace them

If they hold you, erase them

Cause it might've been somethin', who's to say?

Does it help to get lost in yesterday?

And you might've missed somethin', don't say

'Cause it has to be lost in yesterday

And you're gonna have to let it go someday

You've been diggin' it up like Groundhog Day

'Cause it might've been somethin', don't say

'Cause it has to be lost in yesterday

Matty said life didn't go the way that he planned it

Said, "Oh, what I'd give to start over, boy, I demand it

So, what was I ever afraid of? Why did I worry?

And why was I ever so brainless? Head in a flurry"

Tame Impala - Lost In Yesterday

