טימבלדה מילניום

טימבלדה Timbalada היא להקת מוזיקאים אפרו-ברזילאית מקנדיאל, סלבדור, ברזיל. היא נוסדה על ידי המתופף קרלינוס בראון והמלחין ונגן כלי ההקשה טוני מולה. סגנון המוזיקה נע בין סמבה רגאיי לאקסה, עם השפעות חזקות ממוזיקה אפריקאית.Timbalada הם חלק משמעותי מההיסטוריה המוזיקלית של באהיה וברזיל בכלל.

האלבום שיצא בשנת 1998 (ולרוב נתפס fאלבום אוסף), מייצג נקודת מפנה מעניינת בקריירה שלהם — גם מבחינת השבחה לטקסטורות רועשות יותר, ביצועים חיים, וגם מבחינת חשיפת ההרכב לקהל רחב עם שירים ידועים.

הסגנון: סגנון:פופ ‒ מוסיקת ריקוד ברזילאית שמגיעה מבאהיה, עם השפעות של מוסיקה אפרו‑ברזילאית, המון כלי הקשה, הופעות חיות, אנרגיה של קרנבל. השיר “A Latinha (Ao Vivo)” למשל – ביצוע חי שמביא את האנרגיה של ההופעה והקהל.

החבורה מתמחה בסגנונות ה־Axé (אקסה) ו־Samba-Reggae (סמבארג'ה), שני זרמים מרכזיים במוזיקה הפופולרית של צפון־מזרח ברזיל, במיוחד מהעיר סלבדור (באיה). שניהם משלבים אלמנטים אפריקאיים, קאריביים וברזילאיים — וקשורים קשר הדוק לתרבות הקרנבל, לרחוב ולתנועה פוליטית־חברתית של שחורים בברזיל.

האלבום מתאפיין באנרגיה גבוהה, לא מעט קצב, שילוב של הופעות חיות שמעניקות תחושה של קרנבל, של קהל חי – מעבר לגירסאות האולפן. תחושת חגיגה, אך גם מבחינת הליריקה והקצב – אי־אפשר להתעלם מהמוצקות של כלי ההקשה והפרפורמנס שמביא הרכב עם כוח עילאי באזור המוסיקלי הברזילאי. Timbalada משתמשים בכלי הקשה ומנגינות ריקוד באור שמורגש מאוד חי. זה לא רק שיר פופ – זה חוויה פולקלוריסטית ‒ קצב, ריקוד, צבע קול שורשי.

אין כאן רענון גדול מבחינת חומרים חדשים. מי שכבר מכיר את הלהקה עשוי לחשוב שהאלבום מעט “שמרני” – זה בעיקר אוסף של מקרב קהל, לא חידושים. מכיוון שהמיקוד הוא על ההופעה, הקצב והתחושות, יש פחות מקום פחות מקום לפואטיקה עמוקה. בסופו של דבר לא כולם רוצים ריקוד – חלק מהקהל מצפה גם לסיפור, דרך אישית.

האלבום Millennium מציג תמונה חזקה של מה ש‑Timbalada יכולה להיות: לא רק להקה שמנפנפת בדגל מרהיב של קצב ושמחה אלא גם אחת שמביאה את הופעה הבימתית ל־הקלטה.

הוא פחות מהפכני מבחינת חומרים חדשים ‒ אבל מצוין כנקודת כניסה להכרות עם הלהקה, וכחגיגה של מה שהם כבר בנו.

אם הייתי מדרג אותו, הייתי אומר שהוא חובה למי שאוהב את סגנונות האקסה / סמבארג'ה ואנרגיות הקרנבליות של ברזיל, פחות מרתק למי שמחפש חידושים מוזיקליים קיצוניים.