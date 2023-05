טינה איננה

לא ראינו אותה בישראל. הפסד לא קטן. מי שהיה בהופעה שלה בחו"ל, קיבל פצצת אטום של אנרגיה, מכנסיים שחורים צמודים. מלכת הסול. ברעמת שיער. ישבן שכל בת שלושים תאחל לעצמה בגיל שבעים פלוס, בשמלת מיני נעה כמו קטר שאיבד בלמים במהירת מאתיים וחמישים קמ"ש. מתפרצת כמו הר געש שהתאפק עשרות שנים. איזו מלכה.

טינה טרנר, כוכבת הרוקנ'רול החלוצה, נפטרה בגיל 83 לאחר מחלה ממושכת. היא אובחנה כחולה בסרטן המעי ב-2016 ועברה השתלת כליה ב-2017. בהצהרה ביום רביעי בערב, היחצן שלה ברנרד דוהרטי אמר: "טינה טרנר, 'מלכת הרוקנ'רול' מתה היום בשלווה בגיל 83 לאחר מחלה ממושכת בביתה בקוזנכט שליד ציריך, שוויץ. העולם איבד אגדת מוזיקה ומודל לחיקוי".

טרנר העצימה את חלקן של נשים שחורות ברוקנ'רול. מיק ג'אגר הודה שלקח השראה מההופעות החיות הבועטות והאנרגטיות שלה לדמות הבימתית שלו.

אחרי שני עשורים של עבודה עם בעלה המתעלל, אייק טרנר, היא פתחה בקריירה עצמאית והפכה אחד מאייקוני הפופ המובהקים של שנות ה-80 עם האלבום Private Dancer. חייה תועדו בשלושה זיכרונות, סרט ביוגרפי, מחזמר, ובשנת 2021, סרט תיעודי עטור השבחים.

אני חוזר להופעה בסראונד די.וו.די DTS בסלון. היא בשיר השמיני: What's Love Get To Do with It מורידה הילוך,לביצוע בלתי נשכח: היא פונה לגירלס בקהל שישירו איתה את השורה הנ"ל. רק גירלס. מפנה מבט ממזרי לקהל וצורחת את השורה הזו כמו התרסה נגד הגבר, הבנות, עשרות אלפי בנות חוזרות על השורה. ואז "יש גברים בקהל"?!" היא מעודדת גם אותם לחזור על אתה שורה. שיצרחו כמו ספורטאים באצטדיון, גברים או לא. וזו הייתה שאגה. בנות – תתביישו! אז טרנר הופכת את זה לסוג של תחרות נחמדה. עוד צ'אנס לבנות.

ואחר-כך מגיע ה Private Dancer. הרקדנים והרקדניות שזורמים עם כל צליל. הסקסופון שנכנס. סולו חשמלית. מפגן כוריאוגרפיה בין השירים. שאו כולל הפנטזיה הקולנועית ב – We Don't Need Another Hero, כשהיא מופיעה בדמות המיתולוגית מהסרט.

טינה טרנר שרה בישיבה גרסת Soul בקולה הבלתי אפשרי ל – Help של הביטלס. לאן היא לקחת את השיר. עוד צמרמורת. ועוד בישיבה – הורג ברכותו – Let's Stay Together, חיוכים מתפזרים בין כולם, הנגנים, המלווים, הקהל. לשמוע את הביצוע הזה ולהתאהב במשהו, "הסוכן החשאי של הבלוז" הולך עם רקדניות בחולצות גברים לבנות, עניבות אדומות, תחתונים שחורים. טינה יכולה להרגיש נהדר גם במועדון סטריפטיז. כאן זו חזרה לימי שיקאגו עליזים עם צליל פסנתר בארים שמקדים את I Can't Stand The rain במהדורת פאנקי גרובית מלהיטה.

קטע הפלמנקו – צליל וריקוד מגיע כאזכור לסרטי ג'יימס בונד 007. אם הצגה אז עד הסוף. טינה מגיחה מעיגול זוהר ויורדת במדרגות לביצוע של Goldeneye, בעיבוד שלוקח את כל הטוב מהמוסיקה של בונד לדורותיה.

זורקת רגליים, מזדקרת מול הגיטריסט ל "מכורה לאהבה" . לט'ס רוק אגיין. והנה Simply The Best וגם Proud Mary בסיום בשני מקצבים, האחרון מרים את האצטדיון אני מרים וויליום. שהשכנים יזמינו משטרה! שיבואו לצפות. What a Show!

כדי לטעום משהו ממנה, נלך על צילומי ההופעה האחרונה של טינה טרנר בבריטניה. איצטדיון שפילד 5 במאי 2009.

