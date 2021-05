Tears For Fears Mad World

השיר הוא על צעיר מדופרס שאינו מוצא את מקומו בעולם הזה. מול החיים הריקניים, הוא מחפש מפלט מפני כאבו. המילים dreams in which I'm dying are the best I've ever had The אומרות מחשבות על התאבדות כדי לחסוך כאב.הלהיט הראשון של Tears For Fears, הרכב הסינת' פופ (Synth Pop) – בבריטניה. השיר הוא מתוך אלבומם הראשון המצליח של רולנד אורזאבאל וקרט סמיתס, The Hurting מ-1983. אלבומים מצליחים אחרים: Songs From the Big Chair של 1985 עם להיטים כ –Shout ו- Everybody Rule The World. השיר נכתב על ידי רולאנד אורזבל והושר על ידי הבסיסט קרט סמית'.

השיר זכה להצלחה מחודשת ניכרת ברחבי העולם, כמעט עשרים שנה לאחר השקתו, כאשר הופקה גרסת כיסוי לשיר שבוצעה על ידי מייקל אנדרוז וגארי ג'ולס עבור הסרט "דוני דארקו" (2001). בעוד שהשיר המקורי בביצוע Tears for Fear בוצע באמצעות סינתיסייזרים וכלי הקשה כבדים, הגרסה של אנדרוס וג'ולס הייתה מינימליסטית – אנדרוז שר את השיר בליווי נגינתפסנתר, צ'לו. הגרסה של אנדרוז וג'ולס יצאה לראשונה לשווקים במהדורת תקליטור במהלך שנת 2002 באלבום הפסקול של דוני דארקו.

מוסיקה? אני נכנע בגדול לחולשות הנוסטלגיות שלי וקובע: זמנם לא עבר. להיטי הניו-ווייב מתפרשים מ – Mad World ועד Sowing The Seeds Of Love שנכתב בהשראת הביטלס.

כולם מסביבי הם פנים מוכרות / מקומות שחוקים, פנים שחוקות/ באור הבוהק קמים מוקדם בשביל המירוץ היומי/ הולכים לשום מקום, הולכים לשום מקום/ הדמעות הן הרגשות שלהם מבעד למשקפיים/ בלי מבע, בלי מבע/ מחביא את ראשי, רוצה להטביע את יסוריי/ אין מחר, אין מחר/ אני מוצא שזה מצחיק/ אני מוצא שזה עצוב/ החלומות בהם אני מת/ הם הטובים שהיו לי אי-פעם./ קשה לי לספר לך/ כי קשה לתפוס את זה/ כשאנשים רצים במעגל/ זה עולם משוגע מאוד/ משוגע מאוד.

All around me are familiar faces

Worn out places, worn out faces

Bright and early for their daily races

Going nowhere, going nowhere

And their tears are filling up their glasses

No expression, no expression

Hide my head I want to drown my sorrow

No tomorrow, no tomorrow

And I find it kind of funny

I find it kind of sad

The dreams in which I'm dying

Are the best I've ever had

I find it hard to tell you

'Cos I find it hard to take

When people run in circles

It's a very, very

Mad World

Children waiting for the day they feel good

Happy Birthday, Happy Birthday

Made to feel the way that every child should

Sit and listen, sit and listen

Went to school and I was very nervous

No one knew me, no one knew me

Hello teacher tell me what's my lesson

Look right through me, look right through me

