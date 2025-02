טקס פרסי הגראמי ביונסה כמובן

ביונסה לקחה שלושה פרסי גראמי בלוס אנג'לס בטקס ה-67 של האירוע שנערך אתמול – כולל האלבום הטוב ביותר. הכוכבת זכתה להכרה בזכות אלבומה השמיני, Cowboy Carter, שמוקדש לשורשים השחורים של מוזיקת ​​קאנטרי.

היא גם זכתה בגראמי לאלבום הקאנטרי הטוב ביותר – להפתעתה הברורה – בהכרזה מטיילור סוויפט.

ביונסה זכתה ב-35 גביע גראמי במשך יותר משני עשורים, מה שהופך אותה לאמנית המעוטרת ביותר בתולדות הגראמי.

ביונסה שרה קאנטרי – על האלבום

ביונסה מופתעת לשמוע מטיילור סוויפט שהיא זכתה גם בפרס "אלבום הקאנטרי" הטוב ביותר

*** פרסי הגראמי מוענקים על ידי האקדמיה הלאומית לאמנויות ומדעי ההקלטה (Recording Academy) של ארצות הברית, והם נחשבים לאחד הפרסים היוקרתיים ביותר בתעשיית המוזיקה. התהליך לקביעת הזוכים כולל כמה שלבים מרכזיים: חברות תקליטים, אמנים, מפיקים ואנשי תעשייה יכולים להגיש מועמדויות לפרסים בקטגוריות השונות. ההגשה פתוחה רק להקלטות שיצאו בטווח התאריכים שנקבע לכל שנה. ועדות מקצועיות בודקות שההגשות עומדות בקריטריונים ושכל יצירה משובצת לקטגוריה הנכונה. חברי האקדמיה (המונים אלפי אנשי מקצוע מהתעשייה) מצביעים על המועמדים הסופיים. לכל חבר יש זכות להצביע רק בקטגוריות שבהן יש לו מומחיות. חמשת (או יותר, בהתאם לקטגוריה) המועמדים שקיבלו את מירב הקולות הופכים למועמדים הרשמיים לפרס. בשלב הבא – חברי האקדמיה מצביעים שוב כדי לבחור את הזוכה בכל קטגוריה. הזוכים מוכרזים במהלך הטקס השנתי, הכולל הופעות חיות ופרזנטציות של הפרסים.

חשוב לציין כי ההצבעות נעשות על ידי אנשי מקצוע בלבד, ולא על ידי הציבור הרחב, מה שמבדיל את הגראמי מפרסים כמו ה-MTV Awards או ה-American Music Awards.

מבחר זוכים אחרים

שיר השנה Kendrick Lamar – Not Like Us

האמן החדש: Chappell Roan

האלבום הווקאלי: Sabrina Carpenter – Short N' Sweet

ביצוע סולו: Sabrina Carpenter – Espresso

ביצוע דואו/ להקה: Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile

שיר הדאנס/ אלקטרוני: Justice & Tame Impala – Neverender

אלבום הדאנס/ אלקטרוני: Charli XCX – Brat

אלבום הפופ הלטיני: Shakira – Las Mujeres Ya No Lloran

ביצוע הרוק: The Beatles – Now And Then

שיר הרוק הטוב ביותר: St Vincent – Broken Man

אלבום הרוק הטוב ביותר: The Rolling Stones – Hackney Diamonds

האלבום האלטרנטיבי: St Vincent – All Born Screaming

ביצוע המטאל: Gojira, Marina Viotti & Victor Le Masne – Mea Culpa (Ah! Ca ira!)

ביצוע הראפ: Kendrick Lamar – Not Like Us

שיר הראפ: Kendrick Lamar – Not Like Us

אלבום הראפ: Doechii – Alligator Bites Never Heal

שיר הקאנטרי: Kacey Musgraves – The Architect

רית'ם אנד בלוז ואפרו ביט: Muni Long – Made For Me (Live On BET)

שיר הריתם אנד בלוז: SZA – Saturn

אלבום הריתם אנד בלוז: Chris Brown – 11:11 (Deluxe)

קליפ: Kendrick Lamar – Not Like Us