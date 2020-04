מה שר טרוי סיון? "if i'm gonna die, let's die somewhere pretty" "אם אני הולך למות , שזה יהיה במקום נחמד". השיר היה מתוכנן לצאת במשך השנה, אבל כשטרוי שחזר לתקופת בידוד בביתו באוסטרליה, הוא שמע את השיר בקונטקסט שונה, והחליט שהמצב הנוכחי הוא העיתוי הנכון לשחרר אותו.

מוטו: ככל שהחיים והמקומות משתנים, שירים יכולים לקבל משמעות חדשה לחלוטין. זה מה שקרה לשיר הזה על רקע הנגיף שהשבית את העולם.

הטקסט מחזיר לבלדה של סיון מ-2018 What Heavenly Way To Die בה הוא שר:

What a heavenly way to die/ What a time to be alive/ Because forever is in your eyes/ But forever ain’t half the time.

שיר של אווירה אפלולית בצליל סינת-פופ יפה, שסיון מתמחה בו כבר שנים ל השיר. , הוא שר על היותו "עייף מהעיר" ורצונו ללכת למקום כלשהו יפה יותר ומסביר פנים יותר. "ואושר / קייים במקום שאיבדת אותו / כשלקחת את ההימור / סופר את כל ההפסדים שאתה לא יכול לגבות / יש לי הכל ולא כלום בחיים שלי," הוא שר.

שיר מלנכולי יפהפה, מתחיל שקט כמעט בלחש, טון מדוכדך, הקצב מתגבר מעט ועולה על נתיב מרכזי בהתקדמות איטית ובשירה מכילת תחושה. אתה יכול לדמיין גוף שחוק שמשווע לחזור הביתה. הסיום מפתתיע במעבר לטכנו האוז, שינוי מצב רוח שמכוון לרחבות ומוציא מעט מאווירת הדכדוך ומחזיר המידת מה למועדון האורבני.

Troye Sivan Take Yourself Home

דירוג: