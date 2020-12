טריילר מהסרט 'The World's A Little Blurry' על בילי איליש

חברת אפל מפרסמת טריילר מסרטה התיעודי החדש על בילי איליש – "בילי איליש: The Little A Blurry" שיגיע לבתי הקולנוע ולשירות הזרמת Apple TV + בפברואר הבא. את הסרט ביים ר.ג'יי. קאטלר והפקה בשיתוף עם חברת המוסיקה של איליש, Interscope Records.

עוד בינואר אמרה איליש כי היא חשה "מבועתת" לנוכח הסרט התיעודי הקרוב. "לא ראיתי שום חלק מזה", אמרה "אני מבוהלת. אני מבולבלת. הם צילמו מאז יולי 2018 …"

בילי איליש, שזכתה בגראמי משולש ובתהילת רוק עולמית עם אלבום הבכורה שלה, "כאשר אנחנו נרדמים, לאן אנחנו הולכים ?" (When We Fall Asleep, Where Do We Go?), מספרת בטריילר לסרט התיעודי המתקרב שהיא מדי פעם ישנה במיטת הוריה "כי אני אני מפחדת ממפלצות בחדר שלי."

הסרט חושף כיצד ההורים ומשפחתה של אייליש אפשרו לה להתמודד עם קריירה מרקיעת שחקים איליש: הסרט מתאר את המסע של מתבגרת, בת 17 בלבד, כשהיא מנווטת את החיים בדרכים, על הבמה ובבית עם משפחתה תוך כדי כתיבה, הקלטה והוצאת אלבום הבכורה שלה".

