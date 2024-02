טרייסי צ'פמן Fast Car

המכונית בשיר של טרייסי צ'פמן (ילידת 1964), יוצרת זמרת בסגנון פולק, אינה ממש מכונית. טרייסי השתמשה בה כמטפורה ליחסים כושלים בין בני זוג בגלל שהם החלו ממקום לא טוב. (עוני) אבל קיימת תקווה שהמכונית תמשיך לנוע – So take your fast car and keep on driving שבא מחוסר ברירה: Leave tonight or live and die this.

השיר זכה ב"גראמי" ב-1989 בקטגוריית Best Female Pop Vocal Performance. הוא הגיע למקום החמישי במצעד הבריטי וחזר אליו בשנת 2011, אחרי שבוצע במסגרת Britain's Got Talent—הכוכב הנולד הבריטי ע"י מייקל קולינגס – Michael Collings.

כשטרייסי צ'פמן הופיעה ביוני 1988 באצטדיון וומבלי בקונצרט ליום הולדתו של נלסון מנדלה, היא לא ידעה עד כמה ההופעה הזו תהיה קטליזטור לקריירה שלה. באותו ערב, ההופעה של סטיבי וונדר התעכבה, צ'פמן התבקשה לשוב לבמה ומול קהל ענק ובשעת שיר בטלוויזיה ביצעה את Fast Car סולו בליווי גיטרה אקוסטית. זו המהות של צ'פמן גם בעיבודים לשיריה: לא אלקטרוניקה אלא פשטות התזמור. גיטרה אקוסטית בהחלט מספיקה. כך גם המסר עובר טוב יותר.

You got a fast car/ I want a ticket to anywhere/ Maybe we make a deal/ Maybe together we can get somewhere/ Anyplace is better/ Starting from zero got nothing to lose/ Maybe we'll make something/ Me, myself I got nothing to prove

You got a fast car/ I got a plan to get us out of here/ I been working at the convenience store/ Managed to save just a little bit of money/ Won't have to drive too far/ Just 'cross the border and into the city/ You and I can both get jobs/ And finally see what it means to be living

טרייסי צ'פמן – דיסקוגרפיה

• Tracy Chapman‏ (1988)

• Crossroads‏ (1989)

• Matters of the Heart‏ (1992)

• New Beginning‏ (1995)

• Telling Stories‏ (2000)

• Collection‏ (2001)

• Let It Rain‏ (2002)

• Where You Live‏ (2005)

• Our Bright Future ‏ (2008)

Fast Car בביצוע טרייסי צ'פמן ומייקל קולינגס