טרי הול, זמר להקת הסקא The Specials, מת בגיל 63

הזמר והמוזיקאי טרי הול, מי שעמד מאחורי הצלילים המובהקים של הפוסט-פאנק בבריטניה כסולן The Specials, מת. הוא היה בן 63.

הלהקה הודיעה כי הול מת לאחר מחלה קצרה. "החבר היפה שלנו, אחינו ואחד הזמרים, כותבי השירים והמילים המבריקים ביותר שהמדינה הזו ייצרה אי פעם".

הול הצטרף ללהקה שתהפוך ל-The Specials בעיר קובנטרי במידלנדס בסוף שנות ה-70, תקופה של מתח גזעי, קדרות כלכלית ותסיסה עירונית. זו היתה חבורה שבה השתלבו חברים שחורים ולבנים. הסגנון לה הושפע מג'מייקה מוסקלית וחיצונית. הלהקה הפכה למנהיגות של התנועה האנטי גזענית 2 Tone ska.

קולו המיוחד הוא שנתן את הטון בשירי The Specials שביטאו מצב הרוח הלא פשוט של התקופה בשירים כולל "A Message to You, Rudy", "Rat Race" ו-"Too Much Too Young".

השיר האיקוני ביותר של הלהקה הוא "Ghost Town" המלנכולי והמאיים, שהגיע לראש מצעדי המוזיקה בבריטניה בקיץ 1981, כאשר בערי בריטניה פרצו מהומות.

ל-Specials היו שבעה להיטים טופ 10 בבריטניה לפני שהול וחברי הלהקה נוויל סטייפל ולינבל גולדינג עזבו ב-1981 כדי להקים את Fun Boy Three ביניהם "It Ain't What You Do (It's The Way That You Do It") ו-"The Tunnel of Love".

מאוחר יותר הקים הול את The Colourfield ושיתף פעולה עם אמנים כולל The Go-Go's – ושותף בכתיבת סינגל הבכורה של הלהקה מ-1981, "Our Lips Are Sealed".

The Specials – Ghost Town

