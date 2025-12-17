יאנגבלאד אירוסמית' one more time

לאחר הופעת מחווה איקונית בטקס פרסי ה-VMA של 2025, אגדת הרוק אירוסמית' Aerosmith מתאחדת עם הכוכב העולה יאנגבלאד YUNGBLUD למיני-אלבום בן 5 השירים, מפגן שירה של סטיבן טיילר וינגבלאד לכל אורכו, כולל 4 שירים חדשים שנכתבו על ידי סטיבן טיילר, ג'ו פרי, יאנגבלאד ומאט שוורץ, בתוספת גרסה מחודשת לקלאסיקה של אירוסמית' "Back In the Saddle".

זה מיני-אלבום שמראה כמה עדין יכול להלהיב, כשכישרונות גדולים מדורות שונים משתפים פעולה, ופשוט מחליטים ליהנות, מה שמזכיר לכולנו שרוקנרול הוא בגדול חתיכת כיף. המיזוג בין אירוסמית' הקלאסית לסגנונו של יאנגבלאד מייצר תוצאה שמכוונת גם לאוהדי רוק מסורתי וגם לקהל רוק צעיר.

"My Only Angel", השיר הראשון נפתח עם שירה א-קפלה של טיילר כשהוא שואל, "האם תבכי, אם אקרא לך המלאך שלי? האם תעזבי אותי עוד פעם אחת?" יאנגבלאד וטיילר נשענים על ההרמוניה ההיפנוטית של הפזמון עד שסולו ייחודי של פרי משתלט, ומדגיש את הכימיה בין שני דורות של רוק.

אין כאן ניסיון להחזיר את אירוסמית' לימיהם הגדולים של שנות ה-70/90, אלא שילוב רעיוני בין פורמט רוק קלאסי לייצוג עכשווי – ניסיון לשלב דורות, סגנונות וזמנים בתוך שורת שירים קצרה. ההצלחה המסחרית שלו (במצעדים) מצביעה על קהל רחב שמוכן לאמץ את התוצאה.

הביקורות והתגובות מגוונות: יש מי שמוצא באי.פי ניצן של קסם רוק-קאנוני, ויש מי שמרגיש שזה פחות שייך ל-אירוסמית'. מכל מקום, .הדינמיקה בין כריזמת אירוסמית' לאנרגיה המטורפת של יאנגבלאד, מייצרים את עוצמת מופע רוק קצר (כ-20 דקות) שמכלול השלם גדול יותר מסך חלקיו.

