יאנגבלאד Idols

יאנגבלד ממציא עצמו מחדש? חלק מהביקורות מדברות על אלבומו השאפתני ביותר עד כה. Idols הוא גוף יצירה החוגג את תפיסת העצמי העכשווית שלו. Hello Heaven, Hello מציג את המרחב מצלילי גיטרה קלאסיים ותופים עוצמתיים, ועד אלמנטים תזמורתיים וצלילים אקוסטיים מרגיעים.

"Hello Heaven, Hello", שפותח את האלבום בפגיעות נועזת, צולל היישר אל לב הזהות והמטרה. יאנגבלאד נכנס לתהליך אינטרוספקטיבי, שואל שאלות גולמיות וקיומיות כמו "האם אתה רוצה להרגיש חי?" ו"האם אתה מנסה?". משך השיר בן 8 הדקות הוא מסע רגשי – בלדת רוק מהירה המציגה את טווח הקול והמוזיקלי שלו מבלי לאבד את המסר שלה. זוהי קריאה לפעולה: אולי אינכם יודעים אם יש מחר, אז הראו את עצמכם האמיתיים היום.

האזנה מרגשת ביותר היא ל- Ghosts, שש דקות עם קטע סיום אינסטרומנטלי אדיר. השיר שנפתח במנגינת גיטרה בסגנון U2 עם דיליי, מתפתח לתעצומת תופים מדהימה, בס וגיטרה שזורים זה בזה, ואפילו צרחה שבמובן מסוים מסמלת את שחרורו מגיהנום הדעות המסתחרר שהוטח בקריירה שלו. הוא נשמע ללא פילטרים וכנה יותר מתמיד. האלבום מבטא את הצורך הנואש להישמע.

השיר נפתח במנגינת מקלדת רכה ומשלב באיטיות פעימות תופים כדי לשקף עוף חול שקם מן האפר. המילים חוקרות חוסן אל מול מצוקה: "זכור מקלות ואבנים / ואיך הם שברו את עצמותיך / כאב הוא הדרך שבה אתה לומד / ובחור, למדת הרבה / כשהם היכו אותך בפנים / והתחננת בפני כולם להפסיק / עד שקמת שוב".

"Zombie" הוא בלדת אלט-רוק החושפת צד רך ופגיע יותר של יאנגבלוד כשהוא בוחן את כאב האובדן הקרב ובא. מדובר בידיעה שמשהו חומק, בתחושה בזמן אמת ובהכנה לנפילה הרגשית. השיר ספוג באבל, עם מילים פשוטות שחותכות עמוק ונשארות הרבה אחרי התו האחרון. "Zombies" הוא מדיטציה עוצמתית על אהבה, אובדן וההרס השקט שקיים שביניהם.

“War” – השיר מזכיר לנו שאנחנו אף פעם לא לבד ברגשות שלנו, ויש מישהו שם בחוץ שחווה את אותו הדבר כמוך ועבר את זה: "כולם אוהבים את איך שאתה / אבל אתה לא נותן להם להסתכל לתוכך, נכון?"

כוכב הרוק הצעיר והסוער, שפעם שר על הדבקת רימונים לפניו ועל "להשתכר ברבע לאחת", נשמע כאן בוגר ופורה. נכון היופי של יאנגבלד באלבום הזה הפך אותו לגלולה קשה לבליעה עבור חלק מהמבקרים, אבל אי אפשר להכחיש את האומץ, הדחף והמסירות שלו למוסיקה החדשה שיצר. הציונים שקיבל בביקורות אינם תואמים את ההצלחה של האלבום. שמגיע למקום הראשון במצעדי האלבומים.

Idols של יאנגבלאד הופק והוקלט ע"י צמד ישראלים

YUNGBLUD – Hello Heaven, Hello

YUNGBLUD – Lovesick Lullaby

YUNGBLUD – Zombie

Youngblood Faceboook