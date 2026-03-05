השיר “להעריך” של יהונתן לוי הוא בלדה איטית בעלת אופי רגשי, שנשענת על מסורת של שירה מזרחית עם סלסולים ומטען רוחני-אישי. מבחינת תוכן הוא שייך לז’אנר של שירי העצמה אישית ואמונה. הוא נכתב בשפה ישירה מאוד, כמעט דיבורית, ולכן נוצרת תחושה של טקסט שמנסה להעביר מסר יותר מאשר ליצור שירה מורכבת.

המסר של השיר ברור מאוד: לא לחכות לרגע המושלם – להתחיל לפעול, להתמודד עם קשיים ולהודות על החיים.

הטקסט בנוי סביב כמה רעיונות חוזרים: פעולה במקום המתנה – “אל תחכה לשירים הטובים… פשוט תתחיל להניע”, מאבק פנימי – לחימה בשדים, קשר עם אלוהים ואמונה – “שיחות צפופות שלך עם אלוקים”, הכרת תודה- “בסוף כל יום רק אל תשכח להודות תמיד על כל הטוב”. זהו מבנה אופייני לשירי השראה – מעין נאום מוטיבציוני בלבוש של שיר.

בשיר בולטת שפה יומיומית מאוד: “תתחיל ללכת”, “שם ת'לב על השולחן”, “צריך למחוא לך כפיים”. מצד אחד זה יוצר קרבה וישירות, כאילו הדובר מדבר עם עצמו או עם מאזין חברי. מצד שני, מבחינה ספרותית זה גורם לכך שהטקסט לא תמיד מרגיש פואטי אלא יותר כמו מונולוג או נאום.

יש בשיר כמה דימויים, אך רובם מוכרים ושחוקים יחסית: “נלחמת בשדים” – דימוי לקשיים נפשיים, “לא ראית את האופק” – תחושת אובדן דרך, “לב על השולחן” – כנות, הדימויים עובדים רגשית, אך אינם מקוריים במיוחד.

השיר בנוי כאוסף מחשבות ולא רצף לוגי אחד. הדוגמה הבולטת היא השורה “ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם”. זו שורה תנ"כית לוחמנית מאוד, שמופיעה לפתע בתוך שיר על הכרת תודה והתמודדות אישית. היא יוצרת שינוי חד בטון – לפני כן – מאבק פנימי, שדים נפשיים, פתאום – דימוי מלחמתי ממשי. גם ההמשך – “כי אתה המלמד ידי לקרב אצבעותי למלחמה” ממשיך את המוטיב הלוחמני, אבל לא ברור אם מדובר במלחמה מטפורית (מאבק נפשי) או ממשית. המעבר הזה מרגיש קצת מודבק לטקסט.

הביצוע המוזיקלי של יהונתן כהן נותן לטקסט עומק רגשי שגם אם הוא פשוט – הוא עדיין מרגש.

זהו שיר של מסר ברור של העצמה אישית מבוצע בשפה נגישה בטון רגשי חזק, אבל מבחינה ספרותית הוא חסר ייחוד ואף מעט לא אחיד.

יהונתן לוי להעריך צילום – זוהר דוידוב

אל תחכה לשירים הטובים, להשראות הגדולות

שינחתו אצלך ככה סתם באמצע הלילה

אל תחכה ליום המתאים עם השמש והציפורים

פשוט תתחיל להניע, תתחיל ללכת

עם האמת שיש לך בפנים

אתה לא הראשון ולא האחרון

ששם ת'לב על השולחן

באת להעביר את המסר

זוכר שירים שכתבת מבית ספר

צריך למחוא לך כפיים

על שנים שלא ויתרת,

שנלחמת בשדים

היו ימים שלא ראית ת'אופק

על שיחות צפופות שלך עם אלוקים

בסוף כל יום רק אל תשכח

להודות תמיד על כל הטוב

אין מובן מאליו כאן,

תלמד להעריך כל רגע שאתה נושם.

שב נדבר

עם החלומות השבורים,

עם האכזבות הגדולות

שינקרו בראשך בשעות הקטנות של הלילה

רק אל תחכה ליום המתאים

עם השמש והציפורים

תגיד תודה לשמיים

על כל מה שעברת..

שניצחת ת'שדים

היו ימים שלא ראית ת'אופק

על שיחות צפופות שלך עם אלוקים

בסוף כל יום רק אל תשכח

להודות תמיד על כל הטוב

אין מובן מאליו כאן

תלמד להעריך כל רגע שאתה נושם.

ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם

מלאכים עולים יורדים בי לא לבד אני נלחם

כי אתה המלמד ידי לקרב אצבעותי למלחמה

בסוף כל יום רק אל תשכח

להודות תמיד על כל הטוב

אין מובן מאליו כאן

תלמד להעריך כל רגע שאתה נושם.

