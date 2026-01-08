"אל תשטה באהבה" הוקלט לראשונה לאלבומו החמישי של יהורם גאון שיצא לאור בשנת 1971 ונקרא "בתוכנית יחיד". תלמה אליגון רוז, תירגמה את השיר מפורטוגזית. במקור הוא נקרא Custe o Que Custar שמשמעותו "כל מה שנדרש" ובוצע על ידי הזמר רוברטו קרלוס למילותיו של אדסון ריברו. במשך השנים הפך "אל תשטה באהבה" לאחד השירים הפופולריים לביצוע כגרסת כיסוי. בשנת 2015, במסגרת תוכנית הריאליטי "בית הספר למוזיקה" ביצע גאון את השיר עם הילד שזכה באותה העונה, עוזיה צדוק.
השיר מעלה את חשיבות הכנות והאמת בקשרים רומנטיים. הוא מכיל מסר חזק לגבי עוצמתה ורצינותה של האהבה, ומעביר אזהרה לא להתייחס לאהבה בזלזול או לשחק איתה, משום שהיא יכולה להיות דבר חזק ושביר בו זמנית. האהבה היא דבר יקר ערך ולא ניתן לזלזל בה. מי שנוהג בזלזול או משחק ברגשות של אחרים עלול לאבד אותה. "לשטות" מתייחס לקלילות או חוסר הרצינות באזהרה באשר לאהבה. היאדורשת כבוד, עדינות והתייחסות רצינית, אחרת היא עלולה להישבר. מי שמשטה בה עלול להפסיד אותה לנצח. הקונפליקט בשיר נובע מתחושת חוסר ההדדיות, כאשר צד אחד משקיע רגש אמיתי והשני לוקח זאת בקלות דעת.
לירית ומוזיקלית, השיר בנוי בצורה ישירה ופשוטה, מה שמחזק את הכנות של הדובר. יהורם גאון, בקולו העמוק והחם, מעביר את הכאב ואת הבקשה בקול אותנטי ואמיתי, מה שגורם למאזין להתחבר רגשית.
יהורם גאון אל תשטה באהבה בליווי הפילהרמונית מנצח ומעבד – ירון גוטפריד
יהןרם גאון אל תשטה באהבה עם החצוצרן אריק דוידוב – חגיגת יום הולדת 83 ליהורם
השיר במקור Roberto Carlos – Custe O Que Custar
אם געגועים שוברים את לבבך
אם אתה חולם ולא איכפת לך
תבוז לגאווה ושמח באהבה
אל תשטה בה.
היא את העולם הופכת לאחר
לא יודעת גבול ומה זאת לוותר
אם רק בה תשחק – בן רגע תישחק
ולא תהיה לך.
את כל יופיו של העולם הגישה היא לך
איך בה התלת איך/ איך לא שמרת איך
היא לא תשוב יותר/ היא לא תשוב יותר.
אם אתה את צער העולם כואב
אם אתה גם קצת על אחרים חושב
חייך בגאווה ושמח באהבה/ אל תשטה בה.
היא הופכת בית לארמון זהב
היא דמעות עוטפת בחיוך רחב
אך אל בה תשחק, בן רגע תישחק
ולא תהיה לך.
את כל יופיו של העולם הגישה היא לך…