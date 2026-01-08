"אל תשטה באהבה" הוקלט לראשונה לאלבומו החמישי של יהורם גאון שיצא לאור בשנת 1971 ונקרא "בתוכנית יחיד". תלמה אליגון רוז, תירגמה את השיר מפורטוגזית. במקור הוא נקרא Custe o Que Custar שמשמעותו "כל מה שנדרש" ובוצע על ידי הזמר רוברטו קרלוס למילותיו של אדסון ריברו. במשך השנים הפך "אל תשטה באהבה" לאחד השירים הפופולריים לביצוע כגרסת כיסוי. בשנת 2015, במסגרת תוכנית הריאליטי "בית הספר למוזיקה" ביצע גאון את השיר עם הילד שזכה באותה העונה, עוזיה צדוק.

השיר מעלה את חשיבות הכנות והאמת בקשרים רומנטיים. הוא מכיל מסר חזק לגבי עוצמתה ורצינותה של האהבה, ומעביר אזהרה לא להתייחס לאהבה בזלזול או לשחק איתה, משום שהיא יכולה להיות דבר חזק ושביר בו זמנית. האהבה היא דבר יקר ערך ולא ניתן לזלזל בה. מי שנוהג בזלזול או משחק ברגשות של אחרים עלול לאבד אותה. "לשטות" מתייחס לקלילות או חוסר הרצינות באזהרה באשר לאהבה. היאדורשת כבוד, עדינות והתייחסות רצינית, אחרת היא עלולה להישבר. מי שמשטה בה עלול להפסיד אותה לנצח. הקונפליקט בשיר נובע מתחושת חוסר ההדדיות, כאשר צד אחד משקיע רגש אמיתי והשני לוקח זאת בקלות דעת.

לירית ומוזיקלית, השיר בנוי בצורה ישירה ופשוטה, מה שמחזק את הכנות של הדובר. יהורם גאון, בקולו העמוק והחם, מעביר את הכאב ואת הבקשה בקול אותנטי ואמיתי, מה שגורם למאזין להתחבר רגשית.