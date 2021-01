את התחושה מתאר יואב שמש בקול גבוה נרגש, דרמטי, בצליל סינת' פופ קצבי. המוסיקה מכניסה למוד של סביבה הזויה-סעורה. מה עובר עליו? הרחובות הנמוכים, כל מקום מעל החוק, ואז : "השמש המצמררת שלך הייתה תמיד החברה הכי טובה שלי למזג אוויר בהיר" והתחינה: "ורטיגו – עזוב אותי בשקט! / אפילו להד שלך/ יש את הטון המורעל המקסים ביותר". זה במודע, בתת-מודע? תנו לדמיון שלכם ליצור את הסיפור.

בהגדרה ורְטִיגוֹ היא תחושה מוטעית של סחרחורת סיבובית, שבה מרגיש האדם כאילו הוא עצמו או הסביבה נמצאים בתנועה מתמדת. התנועה הזו קיימת במוסיקה של שמש, פופ א-לה אייטיז בדפוסים המזכירים מיני דפש מודים קלאסיים. צליל הכינור הנמהל באלקטרוניקה הוא היילייט בעיבוד שמחובר חזק לטקסט, מעצים את הנרטיב ואת הסחרחרת במוסיקה מסחררת. מסוג יצירות הפופ מאריכות החיים.

*** יואב שמש? מוסיקאי זמר-יוצר, מפיק, מעבד, פסנתרן ומלחין קלאסי עטור פרסים החי ויוצר בניו יורק בעשור האחרון. Vertigo הוא סינגל שני באנגלית ׳אביב של סביונים׳. יואב היה מנהל מוסיקלי ופרפורמר ב NYFW בשבוע האופנה בניו יורק. יצירותיו ועיבודיו בוצעו ברחבי העולם, בין השאר יצירה מקורית לזמר ושופר ע״י התזמורת הסימפונית הישראלית-ראשון לציון, עם סיור קונצרטים בסין בכיכובו של יואב כסולן. כמו כן, שיתף פעולה בעיבודים עם אמנים רבים כמו ברי סחרוף, יונתן רזאל אביבה אבידן, מאיה אברהם והראל סקעת (פססטיבל צלילים במדבר) התזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור, תזמורת סימפונט רעננה, תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית, הסינפונייטה הישראלית באר-שבע, תזמורת המהפכה, התזמורת הסימפונית של אוניברסיטת ניו יורק.

יואב שמש Vertigo

Vertigo/ All the streets are laying low/ Vertigo

All the streets are laying, low

Vertigo/ Everywhere above the law/ Vertigo

You’re stunning all my visions

You’re back to buy my hopes and passion

With the same old trick, dressed with a new fashion

Your chilling sun has always been my best fair-weather friend

It’s not my seat, I’m off the damn back row

Vertigo – leave me alone!/ Even your echo

Has the most charming poisoned tone

Vertigo/ All the streets are laying low/ Vertigo

All you streets are laying low/ Everywhere, Above the low/ Vertigo

You’re stunning all my visions

It’s not my seat, I’m off the damn back row

Vertigo – leave me alone!/ Even your echo

!has the most charming poisoned tone

