יובל בנשלום ממשיך ליפול

יובל בנשלום שר שיר עדין קשה, שכוחו נובע דווקא מהעובדה שהוא לא מנסה לפתור את הדיכאון – אלא להיות לידו. זהו שיר על אהבה תחת דיכאון, נאמנות של אוהבת שלא יודעת איך לעזור, פער כואב בין רצון למציאות

הבחירה לספר את הסיפור דרך בת הזוג היא קריטית. היא לא בדיכאון – אבל היא חיה בתוכו. היא רואה, סופגת, מנסה ולא יודעת מה עוד אפשר לעשות, וזה הדבר הכי כואב בשיר.

"שוב אתה כועס ומחפש להתחפש למה שרע בך" הדיכאון מתואר כזהות זמנית שמתקבעת, תפקיד שהוא “לובש”, משהו שמחליף את האדם שהוא. הכעס לא מופנה אליה ישירות, אבל היא זו שמשלמת את המחיר.

יש כאן רגעים אמיצים של אמת – "כמו גורם לי לנסות בכוח לחפש להיפרד ממך". היא מודה במחשבה שאסור להגיד בקול: האהבה קיימת, אבל היא נוטה להישבר. ועדיין: "ואני שומרת לך חסד נעורים / ועוד רוצה בך". זו אהבה שלא נעלמה, אבל היא פשוט מותשת.

השאלה שמרחפת מעל הכול – "ואני איתך / אבל האם אתה עוד כאן?". זוהי שורת המפתח – לא “אתה אוהב אותי?”, לא “נישאר יחד?” אלא: האם אתה בכלל נוכח? הדיכאון מתואר כהיעלמות רגשית, לא כעצב בלבד.

הפזמון מציג סתירה בלתי נסבלת – "כי חברים יש, משפחה יש, שמחה ואהבה בינינו יש". זו רשימה רציונלית, הכול “אמור” להיות בסדר, ואז: "ואתה ממשיך ליפול". כאן השיר פוגע באמת הכואבת: דיכאון לא נפתר בהיגיון, ולא מתרשם ממה שיש. אין פתרון, אין טריק, אין משפט מחזק, והשאלה: "ואם אי פעם זה יחדול…"נשארת פתוחה. אין הבטחה.

בבית השני הדיכאון מוצג כמלכודת מחשבתית: – "מה שאחרים עושים / וכמה הם שווים / תמיד רודפים אותך" – את השוואה, את הרדיפה שהיא רדיפה עצמית היא רואה מהצד, בלי יכולת לעצור את הלופ.היא לא באה להציל, לא מטיפה., לא דורשת שינוי רק מבקשת שיתוף. – "זו לא חולשה אם תנסה / לתת לי לעזור לך".

ב־„ממש ליפול” קורה דבר ספרותי־רגשי מורכב: הוא כותב ושר את עצמו דרך העיניים שלה – אבל מבפנים. זה לא “שיר על בת זוג”, אלא שיר של אדם בדיכאון שמצליח לדמיין באמת איך הוא נחווה. למעשה – זה יוצר מספר כפול:

אדם שמרגיש גם את הדיכאון וגם את הנזק שהוא גורם לאחרים. השורה: "ואני איתך / אבל האם אתה עוד כאן" כואבת במיוחד כי היא שאלה שלה, אבל זה הוא ששם אותה בפה שלה. זה אומר: הוא יודע שהוא נוכח פיזית, אבל רגשית הוא נעלם, והוא יודע שהיא מרגישה את זה. זו רמה גבוהה מאוד של מודעות עצמית בתוך דיכאון.

המוזיקה משקפת את המצב: אין קתרזיס, אין שיא רגשי רק נוכחות מתמשכת בכאב. השירה של יובל בנשלום נוגה-כנה בלי דרמה מיותרת מכילה את הכאב לעומקו.

יובל בנשלום ממשיך ליפול

שוב אתה כועס

ומחפש להתחפש

למה שרע בך

כמו גורם לי לנסות

בכוח לחפש

להיפרד ממך

שוב אתה צועק

ומאשים את העולם

כמה מסכן אתה

ואני שומרת לך

חסד נעורים

ועוד רוצה בך

את מה שלא חיכיתי

אמרת לא מזמן

ואני איתך

אבל האם אתה עוד כאן?

כי חברים יש, משפחה יש,

שמחה ואהבה בינינו

יש, יש יש

ואתה ממשיך ליפול

ואין לי שום מושג מה לעשות

ואם אי פעם זה יחדול…

שוב אתה עוסק

ברחמים על עצמך

ומה שאין לך

ואתה שוכח להיות פה בחיים

פשוט מי שאתה

מה שאחרים עושים

וכמה הם שווים

תמיד רודפים אותך

ומדוע אין לנו

את מה שיש להם

טורדים מנוחתך

למדתי לאהוב ולקבל

בזכותך

זו לא חולשה אם תנסה

לתת לי לעזור לך

כי חברים יש…

