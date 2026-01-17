"מלאך” של יובל רונן הוא שיר התבגרות רגשית במסווה של סיפור אגדי. זהו שיר על אהבה חדשה שמופיעה ברגע של שבר פנימי, ומציעה לא גאולה מלאה – אלא הפוגה. המעבר המוזיקלי משירה כמעט מלוחשת לקצב ואלס אינו רק אמצעי מוזיקלי, אלא טרנספורמציה נפשית.

המלאך איננו ישות שמימית אלא מעין "אחר" רגשי – מישהו שמגיע מבחוץ ומצליח לגעת בדיוק בנקודות הפנימיות ביותר – זהות, חרדה, בדידות.

הדימוי "מלאך סורר שנפל מגן עדן” מרמז על דמות שאיבדה שייכות, אך עדיין נושאת אור. הוא “מתרגל לעולם כה עכור” – כמו הדובר עצמו, או כמו אהבה שמופיעה אחרי אובדן.

המבט ההדדי ("מבטי אז פגש בו / הזמן נעצר”) מסמן רגע חסד קלאסי של שירי אהבה – אבל כאן הוא עטוף בעייפות קיומית, לא בהתלהבות נאיבית.

"מלאך” אינו מתכחש לפרידה. להפך – הוא בונה עליה בהדרגה. המשפט: "רציתי לומר / ‘ניפגש אולי שוב?’ / אבל איזו אכזבה” הוא רגע של החמצה אנושית, לא דרמטית, כמעט יומיומית – ודווקא בגלל זה כואבת.

גם התקווה שבסיום – "וכשישוב הוא אליי… נרקוד שוב עוד וואלס” אינה הבטחה, אלא משאלה. זהו פתרון רגשי מדומיין, לא מציאותי – וזו נקודת החוזק של השיר.

הבחירה להתחיל כמעט בלחישה יוצרת אינטימיות ופגיעות. הקול נשמע כמו מחשבה לפני שהיא נאמרת בקול. המעבר לקצב ואלס (3/4) מהבית השני מעניק תחושת סחרור, ריחוף, אובדן שליטה עדין. הואלס, ריקוד זוגי מעגלי, מדגיש חיבור רגעי אך שלם. אין כאן התפרצות דרמטית, אלא התמסרות "ריקוד כזה / לא עוצרים” הוא שיא רגשי שקט, לא פיצוץ, אלא הסכמה להיות בתוך הרגע. הסיום נשאר באזור של כמיהה, לא מימוש, היעדר הפתרון הוא המסר: אהבה לא תמיד מצילה – לפעמים היא רק מזכירה לנו שאנחנו עדיין יכולים לרקוד. המבנה המוזיקלי שמשרת את הסיפור משדר רוך ורגישות שלא נופלים לסנטימנטליות

"מלאך” הוא שיר על מפגש שמשנה משהו בפנים, גם אם אינו נשאר. הוואלס אינו חגיגה – אלא דרך לנשום רגע בתוך עולם כבד. זהו שיר עדין, בוגר, שמאמין בכוחו של רגע אנושי אחד, גם כשהוא חולף.

יובל רונן מלאך‎

המחשבות רצות

שערי שמיים פתוחים

ואני כמו מלאך שנופל

מסתחרר

לאובדן חושים

מלאך סורר שנפל מגן עדן

נחת לו על פני הכדור

מתהלך לאיטו ופוקח עיניו

מתרגל לעולם כה עכור

מהלך לו ביננו,

ועיניו הבורקות

מנתחות את הכל סביב

מבטי אז פגש בו

הזמן נעצר

מחורף ארוך לאביב

והוא רקד איתי ולס

השתחרר מדמות מאובנת

הוא שחרר את הקלאס

של מלאך שנפל מגן עדן

והסתחררנו סביב

בין שדות ובין אנשים

לא אכפת מה חושבים

ריקוד כזה

לא עוצרים

נפרדו אז דרכנו

הודה הוא אז לי

החזרתי לו את המחווה

רציתי לומר

״ניפגש אולי שוב?״

אבל איזו אכזבה

נעלם הוא מפני הכדור ליום

וחזר הוא רק למחרת

אך יום הוא 24 שעות

מייגעות שאשרוד בלי חת

וכשישוב הוא אליי

מהשאול אליו הוא ירד

נרקוד שוב עוד ואלס

ונישאר כך לעד

בידיים שלובות

בשכיבה על כר ירוק

אחכה לך שוב

שתחזור אליי מרחוק

