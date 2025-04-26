העשור של שנות ה-60 היה תקופה פורצת דרך בעולם המוזיקה, במיוחד בתחום של להקות הקצב, שהייתה להן השפעה גדולה על התרבות הפופולרית ביצירת שינויים משמעותיים בסצנה המוזיקלית. להקות הקצב של השישים היו חלק מהתפתחות המוזיקה הפופולרית, והשפיעו רבות על התפתחות הרוק המודרני.

שנות ה-60 של המאה הקודמת במוסיקה הפופ והרוק מתחילות באופן משמעותי ב-1963 עם מהפכת המוסיקה של הביטלס. יחד עם המוסיקה באו המרד במוסכמות, המתירנות, השימוש בסמים והבשורה של ילדי הפרחים – עשו אהבה לא מלחמה.

עשרים השירים שקובצו באוסף הזה מתפרשים על השנים 1965-1970, והם משקפים את להקות הקצב של התקופה. האוסף נפתח ב"מאושרים יחדיו" של להקת "הצבים" The Turtles, שיר אהבה לאהבת האדם. "הצבים" מככבים באוסף הזה עם עוד שני להיטי ענק. גם ל"טרמולוס" ול"המחפשים" יש כאן יותר מלהיט אחד.

ה-Easybets ("קלי הקצב") מאוסטרליה עושים את "ים שישי במחשבתי", להיט יחיד של הלהקה הזו, מהבולטים באוסף. הגיטריסט האגדי ג'ף בק מבצע עם "ציפורי החצר" את Heart Full Of Soul, להקתו של טומי ג'יימס מקדימה את הפאנק בעשור שלם עם Mony Mony, ריי דיוויס והקינקס נשארו רלוונטיים לעד עם Tired Of Waiting To You.

מישהו זוכר את המושג "מוסיקת מסטיק"? – מוסיקת “מסטיק” (Bubblegum Music) היא ז’אנר פופ קליל, קליט ומאוד מסחרי שזכה לפופולריות בעיקר בסוף שנות ה-60 ותחילת שנות ה-70. היא מכונה כך בגלל האופי ה”שמֵח”, “דביק” ו”מתוק” שלה, המטרה של מוזיקה זו הייתה בעיקר לבדר, והיא כוונה בעיקר לקהל צעיר. אלה היו בעיקר זמרים או הרכבים “מיוצרים”. רבים מהאמנים בז'אנר הזה היו להקות פיקטיביות שנוצרו במיוחד לצורך הקלטת השירים. "מוסיקת מסטיק" אולי נחשבת שטחית בעיני מבקרים רבים, אבל היא תרמה רבות לפופולריות של פופ קליל ומסחרי והיא למעשה היוותה הקדמה לז’אנרים נוספים כמו דיסקו ופופ של שנות ה-80.

באוסף שלושה שירים מהז'אנר הזה:

• The Archies – הלהקה “הפיקטיבית” שהפיקה את הלהיט הענק “Sugar, Sugar” (1969).

• 1910 Fruitgum Company – עם שיר כמו “Simon Says”.

• Ohio Express – עם הלהיט “Yummy Yummy Yummy”.

השירים הגדולים של שנות השישים

יום שישי במחשבתי להקות הקצב של שנות השישים – The Turtles – Happy Together